Tenta un bacio galeotto con la ministra tedesca Baerbock: è bufera sul ministro degli Esteri croato (video)

Un maldestro tentativo di bacio galeotto sotto gli occhi delle telecamere: protagonista dell’approccio, immortalato dagli operatori e divenuto rapidamente virale, è il ministro degli Esteri croato Gordan Grlic-Radman. Oggetto dell’imbarazzante interesse la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, 43 anni, leader dei Verdi tedeschi.

Durante un incontro dei ministri degli Interni e degli Esteri giovedì a Berlino, il ministro croato ha cercato di baciare sulla bocca la sua collega in occasione della foto di gruppo.

L’incidente ha suscitato scalpore in Croazia ed è diventato tema di discussione sui tabloid tedeschi. I media croati parlano all’unisono di “momento imbarazzante” durante l’incontro di Berlino. Inutile dire che la gaffe sia diventata una sorta di Mee Too alla croata, con pesanti accuse nei confronti di Grlic-Radman: c’è chi scrive di mancanza di rispetto e chi di comportamento sessista.

Sui media croati e bosniaci viene sottolineato il momento in cui Baerbock si allontana dal collega croato, apparentemente sorpresa. La ministra tedesca si è sentita “evidentemente a disagio”, scrive il quotidiano di Zagabria Jutarnji list. Sui social network, molti utenti croati hanno reagito con indignazione al comportamento del politico. La parlamentare croata Ivana Kekin ha detto che Grlic-Radman ha disonorato non solo se stesso ma tutti i croati. Critiche sono arrivate persino dall’ex premier croata Jadranka Kosor. Da parte sua, Grlic-Radman si è difeso dicendo aver solo cercato di salutare “calorosamente” la collega e si è scusato se qualcuno è rimasto offeso. Baerbock, da parte sua, ha evitato di commentare l’imbarazzante fuori programma.

Chi è Annalena Baerbock

Un approccio che appare ancora più eclatante agli occhi dell’opinione pubblica tedestca, perché la ministra degli Esteri tedesca Baerbock è una femminista della prima ora. In Germania fece scalpore il fatto che il marito della ministra, Daniel Holefleisch, avesse lasciato il suo lavoro presso la Deutsche Post Dhl, il principale gruppo di poste in Germania, per seguire la famiglia. L’uomo, 48 anni, ha inatti preso la decisione al fine di favorire la carriera politica della moglie, ministro di punta del governo del socialista Olaf Scholz.