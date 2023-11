Stellantis vende su Immobiliare.it lo stabilimento Maserati. Per Marchionne era il “fiore all’occhiello” (video)

Il gruppo Stellantis (ex Fiata) ha messo in vendita lo stabilimento Maserati ex Bertone di Grugliasco. L’annuncio è consuntabile su Immobiliare.it, il popolare sito di compra vendita di case e uffici, al pari di un box auto o di un monolocale ristrutturato. Una triste parabola per la struttura alle porte di Torino che Sergio Marchionne aveva definito un fiore all’occhiello. Non parliamo di troppo tempo fa, era il 2014 quando Marchionne in una affollata conferenza stampa aveva lasciato vedere un futuro radioso per la struttura di Grugliasco.

Era l’epoca del progetto di Torino Polo del Lusso e del rilancio del Tridente in pompa magna. Nel giorno dell’inaugurazione, l’allora ad Marchionne (morto nel luglio 2018) parlò di una nuova era per Maserati: «Questi giorni sono cruciali per riposizionare il marchio e avviare una fase di espansione senza precedenti». E solo nel 2016 diceva di puntare su Maserati per il rilancio di Fca.

La vendita di Maserati su Immobiliare.it sconfessa anni di proclami

Appena 7 anni dopo, la vendita su Immobiliare.it. L’annuncio è pubblicato da Ipi, agenzia immobiliare che fu degli Agnelli e di cui la famiglia detiene ancora una quota di minoranza. Si legge: “Il complesso immobiliare […] insiste su un lotto di ampia superficie (115mila metri quadrati, Ndr). […] si presenta in buone condizioni manutentive a seguito di recenti e rilevanti interventi di ristrutturazione, ed attualmente ospita parte della linea di produzione della Carrozzeria Maserati, la cui dismissione verrà conclusa entro la fine del 2023”. E ancora: “Il complesso si compone di più corpi di fabbrica comprendenti capannoni produttivi, logistici, un immobile a destinazione uffici, oltre a locali tecnici e manufatti accessori».

Stellantis ha messo in vendita anche la storica Palazzina Uffici di Cassino, indicata come “Building 15”. viene offerta ad 1,6 milioni di euro per i suoi 7mila metri quadrati di spazi, divisi su su 4 livelli fuori terra ed uno interrato, più autorimessa ed ampia corte esclusiva adibita a verde e parcheggi. Corredano la proposta anche quattro planimetrie. Attualmente Cassino produce le Maserati Grecale, le Alfa Romeo Giulia e Stelvio.çla storica Palazzina che in passato ha ospitato il centro strategico, la direzione e tutti gli uffici dello stabilimento di Cassino, era chiusa da prima della pandemia. Si era svuotata poco alla volta con l’avvento dell’elettronica e dell’informatica che ha reso superflue molte delle operazioni svolte prima manualmente.