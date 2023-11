Sindaco Pd del Modenese imbarazza la Schlein: “Da una parte donne belle e giovani, dall’altra solo catorci” (video)

Elly Schlein non ha ancora commentato: sarà trasalita a vedere il video di Sauro Borghi, sindaco Pd di San Prospero, Comune del Modenese. Durante un evento pubblico dedicato alla sanità locale nei giorni scorsi, ha interrotto il direttore della chirurgia dell’ospedale di Mirandola, mentre stava parlando delle future assunzioni dei reparti, con una frase che non è passata inosservata: “Lui ha preso due donne belle giovani e aitanti, mentre a lui”, un altro medico presente in sala, “danno solo dei catorci”.

Il video pubblicato sul sito locale La Pressa, è diventato rapidamente virale. Inutile dire che l’imbarazzo regna sovrano dalle parti del Nazareno.

La reprimenda delle donne Pd del Modenese al sindaco Borghi

Al sindaco di San Prospero ha replicato con una puntuta nota la Conferenza delle Donne democratiche del Pd modenese. “Caro sindaco Borghi, le facciamo questo appello: quando e se le torna la fregola irrefrenabile di esternare una battuta sessista mentre riveste il ruolo affidatole dalle cittadine e dai cittadini, per favore, si taccia”, lo ammoniscono le Donne del Pd di Modena, che continuano rivolte al collega di partito: “Davvero abbiamo bisogno, nel 2023, di un sindaco che sottolinei l’aspetto fisico del personale medico di un reparto, paragonandolo a quello di un altro, con termini quali ‘donne belle, giovani e aitanti’ rispetto a ‘catorci’? Davvero pensa che si tratti di motti di spirito particolarmente intelligenti? O anche soltanto divertenti? Ma non si rende conto che, al massimo, a ridere è soltanto lei? Quelle che per lei sono, volendo almeno sperare nella sua buonafede, uscite simpatiche, contribuiscono invece a rafforzare un modo di vedere le donne e una cultura che proprio in questi giorni, con il segretario provinciale Solomita, abbiamo definito patriarcale e maschilista”.

Il mea culpa del sindaco Pd Borghi non si è fatta attendere «Mi dispiace sia stata focalizzata l’attenzione su una mia battuta, ma sono pronto a chiedere scusa a chi può averla mal interpretata», ha detto il primo cittadino di San Prospero. Basterà per evitare l’ira funesta di Elly?