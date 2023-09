Filmato mentre fa sesso a tre in ufficio, il sindaco Pd di Santa Marinella denuncia: è un ricatto

Sesso a tre nell’ufficio del sindaco, ma la vicenda che vede Pietro Tidei, sindaco di Santa Marinella e per anni storico esponente del Pd laziale è molto più di una vicenda boccaccesca. Apre infatti scenari inediti sulla gestione delle vicende che riguardano il Partito democratico.

A raccontare per filo e per segno la vicenda, che tiene banco da tempo nei bar della località balneare in provincia di Roma, è un circostanziato articolo de La Verità. La vicenda riguarda rapporti sessuali consumati da Tidei, che ha 77 anni, nel suo ufficio di sindaco, divenuti di pubblico dominio dopo la loro diffusione in chat perché finiti, con tanto di filmati, in una inchiesta per corruzione da lui stesso denunciata che coinvolge un imprenditore romano e due consiglieri comunali di opposizione.

La ricostruzione: sesso nell’ufficio del sindaco Pd, circolano due video

Come ricorda il Corriere della Sera, le microspie non erano lì per Tidei e i suoi incontri niente avevano a che fare con quell’indagine. Uno degli indagati, esperto informatico, ne ha chiesto copia (come nei suoi diritti) e li avrebbe diffusi.

Tidei lo ha denunciato alla procura della Repubblica di Civitavecchia citando l’esistenza di un video che lo ritraeva mentre consumava un rapporto sessuale con due donne. Il filmato sarebbe stato ripreso in sede di intercettazione video – ambientali nella sala riunioni del primo cittadino. Un altro video vede il sindaco mentre fa sesso con un’impiegata ministeriale.

«La registrazione – come ricorda la stessa Verità – è penalmente irrilevante e riprende il sindaco dem di Santa Marinella, intento a consumare un rapporto sessuale all’interno dell’aula consiliare soggetta a intercettazione ambientale», la avrebbe fatta «circolare trasmettendola a terze persone». Ma è nella sua denuncia che Tidei avrebbe aggiunto nuovi, inaspettati, particolari. Lo rivela lo stesso decreto di perquisizione, laddove si legge che il querelante «riferiva che stava circolando a Santa Marinella un video che riprendeva il sindaco Pd che fa sesso con due donne, video evidentemente ripreso in sede di intercettazione video-ambientale della sala riunioni del sindaco di Santa Marinella».

Tidei, che è stato anche sindaco di Civitavecchia e a Santa Marinella è al secondo mandato dopo la rielezione al primo turno di quest’anno, è il padre di Marietta Tidei, ex onorevole Dem e parlamentare regionale del Lazio con Italia Viva. Il primo cittadino ha presenziato alla festa del partito di Renzi nel castello di Santa Severa quest’estate.