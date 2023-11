Rilasciati 39 detenuti palestinesi: il rapporto è uno a tre con gli ostaggi israeliani liberati oggi

Tutto in poche ore, con un rapporto di tre a uno: in serata i 39 detenuti palestinesi compresi nello scambio con i 13 ostaggi israeliani sono stati rilasciati al checkpoint di Beitunia, in Cisgiordania, vicino Ramallah. Si tratta di 24 donne e 15 minorenni ed erano detenuti nelle carceri israeliane di Ofer, Damon e Megiddo.

Scontri al check point prima del rilascio dei detenuti palestinesi

La maggior parte del totale di 150 carcerati che dovranno essere rilasciati in cambio di un totale di 50 ostaggi israeliani nell’arco di quattro giorni di tregua nei combattimenti sono detenuti amministrativi che non erano stati formalmente accusati, scrive Times of Israel. Alcuni sono stati condannati per attacchi contro civili o forze di sicurezza israeliane. Nessuno è stato condannato per omicidio.

Prima del rilascio, scontri fra esercito israeliano e palestinesi sono avvenuti al checkpoint di Beitunia, vicino Ramallah, dove era previsto l’arrivo dei 39 palestinesi liberati dal carcere in cambio del rilascio di 13 ostaggi israeliani. All’arrivo del giornalista dell’emittente britannica, gruppi di uomini e ragazzi palestinesi erano schierati davanti ai soldati israeliani. L’esercito ha sparato pallottole di gomma e gas lacrimogeni, i palestinesi hanno lanciato pietre e rilanciato indietro candelotti lacrimogeni. La situazione si è poi calmata con l’arrivo dei famigliari dei detenuti da liberare, ma l’aria rimane carica di tensione.