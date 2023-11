Putin visita un bambino malato di cancro, lui si nasconde per non salutarlo (video)

Putin entra nella stanza dove è ricoverato un bambino malato di cancro, cerca di salutarlo, gli chiede come si chiami ma il piccolo ha paura, si nasconde sotto le coperte e si rifiuta di dire il suo nome, fino a quando il presidente russo non dice, “va bene, lasciatelo stare”, Sono virali sui social le immagini della visita di Vladimir Putin in visita al Centro Dima Rogachev, polo oncologico, oncoematologico e immunologico specializzato in pazienti pediatrici, a Mosca.

Putin al bambino: “Non sei timido, dimmi come ti chiami”

“Come ti chiami? Dimmelo da sotto la coperta”, dice Putin al piccolo subito dopo che il bambino s’è nascosto, ma dall’altra parte non si sente nulla, nonostante le bonarie minacce della mamma che annuncia come punizione il divieto di fargli usare il cellulare. “E’ timido”, si giustifica la donna. “Non è vero”, replica Putin, che alla fine se ne va dalla stanza, deluso: “Va bene, lasciatelo giocare”. La scena è stata rilanciata sui social da Nexta Tv.

