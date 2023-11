Perfino il papà della Schlein (ebreo) si dissocia dalla figlia: no alla linea del Pd sulla Palestina

Non ci vuole un esperto per capire che una decina di comandanti di Hamas uccisi non valgono migliaia di vittime civili

: “ Elly ha invocato con forza la tregua umanitaria., il prezzo dell’operazione militare è sproporzionato e per Israele è un errore strategico”. Il professore universitario si dice preoccupato dall’ondata di episodi di antisemitismo in tutta Europa: “La frequenza degli episodi e i numeri che arrivano ad esempio dalla Francia fanno impressione”, afferma.