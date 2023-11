Schlein: “Meloni vuole comandare”. La premier la “fulmina”: “No Elly, vogliamo dare più potere ai cittadini”

Il premier Meloni non aspetta molto per dare una stoccata ad Elly Schlein. A piazza del Popolo a Roma tra i tanti slogan propagandistici anti governativi ce n’è stato uno particolarmente patetico e ipocrita: “Giorgia Meloni non vuole governare ma comandare“: il riferimento è alla riforma sul premierato, che prevede l’elezione diretta del presidednte del Consiglio da parte dei cittadini. Ebbene, Schlein dalla piazza strilla inutilmente una non verità.

Meloni a Schlein: “Dare potere ai cittadini dovrebbe piacere a ogni sincero democratico”

“‘Giorgia Meloni non vuole governare ma comandare’: sono le parole di Elly Schlein, in piazza oggi a Roma per la manifestazione del Pd, in merito alla riforma costituzionale”: esordisce così la premier dai suoi canali social. La risposta raggela la segretaria dem con pochi inequivocabili concetti.: “Cara Elly, noi vogliamo semplicemente che siano i cittadini ad avere più potere, dando così maggior forza e stabilità all’Italia. Cioè quello che dovrebbe sostenere ogni sincero ‘democratico‘“. Lo scrive su Twitter Giorgia Meloni, rispondendo alla segretaria dem sul tema delle riforme.

Lezione alla Schlein: messaggio ai “sinceri democratici”

Negli “Appunti di Giorgia”, Meloni aveva già mandato un segnale netto ai “sinceri democratici”. “Questa riforma – aveva detto – non serve a qualcuno, serve a tutti, indipendentemente da chi governa. E lo sanno anche quelli che per calcolo politico la stanno osteggiando. Senza però offrire argomenti seri. Perché la verità è che si sono talmente abituati a governare perdendo le elezioni che vogliono continuare a fare così anche in futuro”.