Pauroso incidente in provincia di Matera, bus con 50 studenti in una scarpata: 28 feriti

Sono 28 i feriti dell’incidente di questo pomeriggio sulla strada provinciale 31 tra Matera e Montescaglioso, nei pressi di Montescaglioso scalo, dove un autobus di linea del trasporto scolastico è finito fuori strada. I più gravi sono cinque studenti pendolari ma nessuno risulta in pericolo di vita. Il bilancio è stato comunicato dall’azienda sanitaria locale di Matera (Asm): all’ospedale di Matera sono stati trasportati per le cure del caso l’autista e 27 pendolari, soprattutto studenti.

L’autobus è finito nella scarpata a Montescaglioso (Matera)

Nessuno risulta in pericolo di vita. Cinque ragazzi sono stati classificati come codice arancione; altri 15 feriti in codice azzurro e 8 verdi. Tutti i feriti, in maggioranza contusi, sono stati ricoverati all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera dove sono arrivati con le ambulanze del 118. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche l’elisoccorso che ha trasportato uno dei feriti. La Asm ha attivato subito il piano di emergenza per il massiccio afflusso di feriti all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera. ‘

‘I medici stanno lavorando senza sosta da questo pomeriggio – ha detto il nuovo commissario straordinario dell’Asm, Maurizio Friolo – per la stabilizzazione dei 5 ragazzi contrassegnati dal codice più grave. L’attivazione del piano di emergenza ha permesso di gestire al meglio l’evento coordinando gli interventi delle varie unità operative. Ringrazio tutto il personale medico ed infermieristico dell’ospedale di Matera e quello del 118, per la professionalità che sta dimostrando in queste ore convulse a seguito dell’incidente”. Sul posto i feriti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco mentre i carabinieri stanno procedendo agli accertamenti sulla dinamica.