Milano, tentato omicidio in Corso Como: minorenni stranieri colpiscono un 21enne con otto coltellate

Dire notte di sangue a Milano è dire poco. Ben due le aggressioni avvenute nella notte tra venerdì e sabato. Due ragazzi feriti, uno in modo gravissimo, e tre minorenni arrestati per tentato omicidio: questo il risultato della prima violenta aggressione avvenuta nella notte in corso Como, nel cuore della movida milanese. Gli agenti delle volanti della questura sono intervenuti intorno alle 2.30; all’altezza del civico 5, dove era stata segnalata l’aggressione a dei ragazzi da parte di una decina di giovani nordafricani. Giunti sul posto, i poliziotti hanno raccolto le testimonianze degli amici dei due feriti: un italiano di 22 anni ferito alla mano trasportato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli e poi dimesso; e un 21enne italiano che, colpito da otto coltellate, è stato trasportato in codice rosso presso lo stesso ospedale con un polmone collassato.

Sangue a Milano: due violente aggressioni nella notte

Grazie alle descrizioni fornite, gli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia hanno individuato tre minorenni; di cui uno con gli abiti sporchi di sangue, ritenuti responsabili dell’aggressione e riconosciuti dagli amici delle vittime: si tratta di un 16enne italiano e di due marocchini di 16 e 17 anni. Stando a quanto appreso, il 16enne italiano vive in zona Quarto Oggiaro con i genitori mentre i due marocchini erano ospiti di una comunità di accoglienza di Vimodrone. I tre si trovano ora al Beccaria.

Seconda aggressione a Milano: feriti un 24enne e un 26enne

La seconda aggressione ha avuto luogo intorno alle 4 del mattino in piazza 24 Maggio, davanti a un McDonald. Ad essere rimasti feriti sono stati due giovani ragazzi di 24 e 26 anni. Si trovano attualmente al pronto soccorso. Il 26enne – riporta il Giornale– sarebbe in condizioni estremamente serie dato che avrebbe ricevuto una coltellata alla gola ed è stato trasportato dagli operatori sanitari del 118 all’ospedale Policlinico in codice rosso. “Al momento, non si hanno informazioni sul suo stato di salute. Il 24enne riporterebbe una ferita superficiale sulla schiena ed è stato trasportato dal personale sanitario al San Paolo con codice giallo. Ad aver chiamato i soccorsi sono stati dei testimoni e stando alle prime ricostruzioni, non è chiaro se le vittime, entrambe di origine nordafricana, abbiano litigato tra di loro per poi sfociare nell’accoltellamento, colpendosi a vicenda; o se invece siano stati feriti da altre persone con cui, prima, avrebbero discusso animatamente. “I carabinieri, in queste ore, stanno cercando di interloquire con i due giovani al fine di ricostruire la dinamica dell’accaduto, ma al momento le vittime non avrebbero fornito molte informazioni.