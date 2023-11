Latina, ucciso un uomo e gravemente ferita la compagna. Si indaga sul figlio 30enne della donna

Ancora una tragedia in famiglia. Un uomo di 49 anni è stato ucciso e la sua compagna ferita gravemente, trasportata con eliambulanza al pronto soccorso. L’omicidio è successo questa mattina nel centro di Priverno, in provincia Latina. Sul posto ci sono i carabinieri di Priverno, il 118. I militari stanno cercando di ricostruire l’accaduto.

Latina, lite in famiglia: ucciso un uomo, ferita grave la compagna

Ci sarebbe una lite in famiglia, secondo le prime informazione, e precisamente una discussione con il figlio della donna, all’origine dell’omicidio E del tentato omicidio della sua compagna 57enne avvenuto questa mattina in una abitazione in via Madonna del Colle, al centro della cittadina pontina. Secondo quanto apprende Adnkronos, al vaglio dei carabinieri di Latina ci sarebbe la posizione del figlio della donna, elitrasportata in gravissime condizioni all’ospedale di Latina.

Al vaglio dei carabinieri la posizione del figlio della donna

Il ragazzo, un 30enne, sarebbe stato già rintracciato. Sia la vittima che la compagna sono stati colpiti alla testa con un corpo contundente. Presumibilmente si è trattato di un vaso, lanciato nel corso della lite avvenuta dall’interno dell’abitazione allo spazio immediatamente fuori. Le liti in famiglia che sfociano in tragedia, purtroppo, sono sempre più frequenti. Tanti i casi, in tutta Italia, da Nord a Sud, riportati dalle statistiche che portano alla luce una lunga scia di sangue.