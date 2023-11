L’addio a Matthew Perry: i funerali privati nel cimitero delle star e il saluto del cast di Friends

Funerali privati per l’attore Matthew Perry, morto lo scorso fine settimana nella sua casa di Los Angeles all’età di 54 anni. Solo una ventina di persone ha partecipato alle esequie. Fra coloro che hanno portato l’ultimo saluto alla star di Friends, oltre alla famiglia, c’era il cast della serie.

Matthew Perry sepolto nel cimitero delle star di Los Angeles

Matthew Perry è stato sepolto in un cimitero di Los Angeles, il Forest Lawn che si trova a pochi passi dagli studi Warner Bros. La cerimonia, secondo quanto riferito dai media statunitensi, sarebbe durata due ore. Le cause della morte, trovato senza vita nella vasca da bagno, non sono state ancora rese note: l’autopsia non è stata sufficiente a spiegare i motivi del decesso e le autorità attendono i risultati degli esami tossicologici.

Il cast di Friends presente alla cerimonia

Il Forest Lawn Memorial Park è il cimitero in cui riposano numerose star di Hollywood tra cui Carrie Fisher, Paul Walker, Stan Laurel, Elizabeth Taylor e Michael Jackson. Tra i partecipanti alla cerimonia funebre, oltre alla famiglia, c’erano i protagonisti di Friends, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer. Nello stesso giorno dei funerali, è stata lanciata una nuova fondazione a nome dell’attore, la Matthew Perry Foundation, per aiutare coloro che lottano contro la dipendenza, il cui sito web si apre con una sua frase: “Quando muoio, non voglio che Friends sia la prima cosa ad essere menzionata, voglio che aiutare gli altri sia la prima cosa che viene menzionata”.​