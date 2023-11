Giulia Cecchettin ferita alla testa, accoltellata al corpo e lanciata giù da 50 metri da Filippo Turetta

La ferita alla testa per costringerla subito alla resa e allontanarla da Vigonovo, ma anche tante coltellate, con un’arma bianca portata con sè da Filippo Turetta per quell’ultimo incontro con Giulia, poi il corpo portato lontano in auto e buttato giù, fatto scivolare per circa 50 metri lungo un canalone vicino il Lago di Barcis, in provincia di Pordenone, dove nel primo pomeriggio si sono interrotte – dopo sei giorni – le speranze di trovare viva Giulia Cecchettin.

Solo l’autopsia chiarirà come è morta la ragazza

La 22enne, che giovedì avrebbe dovuto discutere la tesi, è probabilmente morta subito dopo la scomparsa avvenuta sabato scorso a Vigonovo, in provincia di Venezia, dopo che l’ex fidanzato Filippo Turetta l’ha colpita alle spalle e l’ha portata via facendo perdere le sue tracce.

Ma bisognerà attendere l’autopsia, in programma la prossima settimana, per avere questa e tutte le risposte su un omicidio che ha scosso il piccolo comune tra le province di Venezia e Padova. A papà Gino, già messo a dura prova un anno fa dalla morte della moglie, è toccato lo strazio del riconoscimento di uno dei tre figli.

Il dolore del fratello di Giulia Cecchettin

“I love you, susumina”, scrive Davide Cecchettin, fratello di Giulia, postando su Instagram una foto della ragazza mentre abbraccia un grande orso di peluche. Nello scatto, la ragazza di 22 anni, trovata morta oggi in un canalone vicino il Lago di Barcis, in provincia di Pordenone, sorride guardando verso l’obiettivo.

La foto in poche ora ha superato i 28mila like. E sono tanti quelli che postano commenti: “E’ difficile oggi essere un uomo senza vergognarsi di appartenere a questo genere – scrive uno – E’ difficile oggi essere padre di due figlie, senza preoccuparsi in modo terrificante di cosa potrebbe accadere loro con così brutale e disarmante facilità”. “Non verrà mai dimenticata – commenta un utente – ha fatto un rumore immenso”. “In questi giorni siete diventati la famiglia di tutti gli italiani. Un grande abbraccio”, scrive una ragazza postando un cuore.