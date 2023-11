Gaza, entrato il primo ospedale da campo dall’inizio della guerra. Il ministro della Sanità egiziano a Rafah

È entrato oggi a Gaza il primo ospedale da campo dall’inizio della guerra, dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre. Lo hanno reso noto funzionari palestinesi a Rafah. Il ministro della Sanità egiziano è al valico di Rafah per accogliere centinaia di feriti che saranno curati in Turchia, negli Emirati e negli ospedali egiziani. Tra questi anche diversi bambini prematuri, la maggior parte dei quali ha già oltrepassato il confine. Da questa mattina sono intanto entrati in Egitto – secondo l’Ufficio stampa del governo – 280 stranieri. O persone con doppia nazionalità che erano rimasti bloccati nella Striscia.

Gaza, entrato primo ospedale da campo

A Gaza sono anche entrati 50 camion di aiuti. Tra cui, appunto, un ospedale da campo fornito dalla Giordania e due camion di carburante. Il materiale inviato dalla Giordania per costruire un ospedale da campo è entrato nella Striscia di Gaza per la prima volta dallo scoppio della guerra tra Israele e Hamas. Lo ha annunciato il direttore generale degli ospedali di Gaza, Mohammed Zaqout, citato dai media satellitari arabi. “L’ospedale sarà realizzato a Khan Younis per accogliere i feriti e i malati”, ha detto. E ha denunciato le condizioni “catastrofiche” in cui versano gli ospedali del sud di Gaza. “Con l’afflusso di centinaia di feriti ogni giorno e continui attacchi aerei e di artiglieria”.

Oms: i bambini pagano il prezzo più alto

”I bambini di Gaza stanno pagando il prezzo più alto della guerra tra Israele e Hamas, mentre hanno bisogno di sicurezza, pace e servizi”. È la denuncia dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) nella Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. È la triste conferma di quanto aveva denunciato il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus: ”A Gaza muore un bambino ogni dieci minuti”.