Il vergognoso furto all’anziano paralitico: il ladro lo abbraccia e poi gli sfila il portafoglio (video)

La scena è molto triste: un uomo ben vestito si avvicina a una motoretta guidata da un anziano paralitico e si fa dare dei soldi, sono pochi però, allora finge di ringraziarlo e lo abbraccia. Ma è solo un espediente per rubargli il portafoglio. E’ accaduto – come si vede nel video in basso – in Gran Bretagna, siamo in Potter Street, a Workshop. Il ladro ha un nome, Andrew Merritt, è lui che avvicina l’88enne sul ciglio della strada, che gli consegna 3,10 sterline, poi Merritt lo abbraccia e gli sfila il portafoglio. Il furto, avvenuto il primo agosto 2023, è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso e mostra Merritt sorridente mentre si allontana con 1.100 sterline. Il 34enne è stato arrestato sei giorni dopo. Inizialmente si era dichiarato innocente, ma il 6 ottobre ha ammesso la sua colpevolezza, secondo quanto riportato dalla polizia del Nottinghamshire. Merritt è stato incarcerato per quattro anni, e gli è stato inoltre imposto il divieto di accesso al centro di Worksop per quattro anni.

Il video del furto ai danni dell’anziano sulla motoretta per paralitici