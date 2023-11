Francia, donna ebrea accoltellata in casa a Lione. Sulla porta trovata una svastica

Una donna ebrea di 30 anni è stata pugnalata nella casa nel quartiere di Montluc, a Lione, in Francia. Non sarebbe in pericolo di vita. La notizia, inizialmente riportata dal quotidiano locale Le Progres, è stata poi confermata a Le Figaro dalla polizia. Sulla porta di casa della donna, secondo quanto emerso, è stata tracciata una svastica con un coltello. La procura di Lione ha aperto un’inchiesta, riferisce ancora Le Figaro, per “possibile movente antisemita“. “Una simile ondata di violenza è inqualificabile. Tutto il mio sostegno alla vittima, ai suoi cari”, ha scritto su X il sindaco di Lione, Grégory Doucet.

La donna accoltellata in casa a Lione da un uomo vestito di nero e con il volto coperto

Ciò che si sa allo stato attuale è che l’aggressione è avvenuta intorno alle 13 e la donna è stata colpita con due coltellate all’addome. Secondo quanto ricostruito dalla stessa vittima, un uomo vestito di nero e con il volto coperto l’ha aggredita appena ha aperto la porta, per poi darsi immediatamente alla fuga. Le indagini sono state affidate alla polizia giudiziaria, congiuntamente alla sicurezza dipartimentale.

L’avvocato della vittima: “Un attacco antisemita, sporgiamo denuncia per tentato omicidio”

“La vittima, la sua famiglia e la comunità ebraica sono scioccati. Tra le parole e i tag, c’è un passaggio all’azione. Quando si apre la porta di casa, non si sapeva fino ad oggi che in Francia ci si poteva essere vittima di un attacco antisemita, che in questo caso è paragonabile ad un tentativo di omicidio”, ha spiegato l’avvocato della donna, Stéphane Drai ai microfoni di Bfm Tv, spiegando che sarà presenta una denuncia per tentato omicidio.

L’indagine della Procura e i possibili moventi

“Le prime verifiche hanno portato la Procura di Lione ad aprire un’indagine con l’accusa di tentato omicidio aggravata dal fatto che l’atto potrebbe essere motivato da un movente antisemita”, ha dichiarato l’ufficio del procuratore di Lione, mentre continuano le ricerche del sospettato. La pista antisemita è il principale movente ma, secondo quanto riferito da Le Progres, gli investigatori guardano anche al contesto familiare: “La vittima era in procinto di divorziare”, hanno detto diverse fonti al quotidiano di Lione.

La piaga dell’antisemitismo in Francia: oltre 850 episodi dall’inizio della guerra in Israele

In Francia dallo scoppio della guerra in Israele si sono registrati episodi di antisemitismo sempre più allarmanti, a partire dalle stelle di David tracciate sui palazzi di Parigi e su una scuola nella stessa Lione. Secondo una stima aggiornata al primo novembre, in questo mese scarso intercorso dall’attacco di Hamas i casi sono stati più di 850, mentre sono state 6mila le segnalazioni di odio on line. E ancora stamattina da Parigi arrivava la notizia di scritte terribili tracciate davanti a un negozio della rue de Cilchy, nel 17esimo arrondissement: “Fuori gli ebrei” e “ingresso vietato agli ebrei”. Poi nel pomeriggio la notizia dell’accoltellamento di Lione.