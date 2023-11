Femminicidio a Salsomaggiore: 66enne indiano uccide la moglie. Fermato da una carabiniera fuori servizio

Ennesimo femminicidio, questa volta a Salsomaggiore, in provincia di Parma: vittima una donna indiana di 57 anni, uccisa dal marito, un connazionale 66enne che l’ha massacrata a colpi di mazza da baseball. Il femminicidio è avvenuto a via Trento, in quartiere popolare di Salsomaggiore, all’interno dell’abitazione della coppia.

Femminicidio a Salsomaggiore: massacrata a colpi di mazza da baseball

L’allarme è scattato la mattina di martedì 28 novembre, intorno alle nove: ad allertare i soccorsi sono stati alcuni vicini di casa che hanno sentito le urla disperate della donna. All’arrivo dei sanitari, sul posto con l’automedica del 118 di Fidenza e con l’ambulanza della Pubblica assistenza di Salsomaggiore, il corpo della donna giaceva senza vita sull’asfalto, in un lago di sangue.

Dalle prime informazioni trapelate, l’aggressione brutale sarebbe avvenuta poco dopo le 9,30. A fermare il marito, della stessa nazionalità della donna, una carabiniera libera dal servizio. Richiamata dalla richiesta di aiuto della vittima, è intervenuta da sola. Ha bloccato l’uomo, poi è stata coadiuvata dalla pattuglia del radiomobile di Salsomaggiore immediatamente sopraggiunto. Il tempestivo intervento non è bastato a salvare la vita della 66enne. L’uxoricida si trova nella caserma dei carabinieri di Salsomaggiore.

Con oggi, salgono a 108 le donne uccise in Italia nel 2023. Di queste 89 (considerato il femminicidio di Salsomaggiore, ndr) sono state freddate in ambito familiare o affettivo.

,