“Endgame”, esce il libro scandalo contro Re Carlo e William che profetizza la fine dei Windsor

Si intitola «Endgame» – partita finale – il libro-bomba che esce domani (in Italia per Solferino) firmato da Omid Scobie, considerato il «portavoce ufficioso» di Meghan Markle. Lo stesso che ha firmato il libro «Finding Freedom», retroscena della saga reale dal punto di vista dei duchi di Sussex.

Il sottotitolo del volume – ha commentato il Corriere – è significativo, «Dentro la battaglia per la sopravvivenza della monarchia»: perché “la tesi di Scobie, sviscerata attraverso quasi 400 pagine e tramite colloqui con cortigiani, assistenti e amici dei Windsor, è che la Corona britannica è ormai vicina al collasso. Ma «Endgame» è soprattutto un distillato di veleno che sta già suscitando polemiche e reazioni a Londra, dove in questi giorni sono circolate sui giornali succose anticipazioni: gli amici di William, quello che dal racconto ne esce peggio, lo hanno bollato come «teorie cospirative travestite da fatti»”.

Che cosa c’è di scandaloso nel libro? Si descrive – anticipa La Stampa – “un re debole che preferirebbe non sedere sul trono, un erede impaziente, affamato di potere, una principessa del Galles terrorizzata dai passi falsi e cattivissima con le rivali.

L’autore rivela inoltre che secondo le lettere che si sono scambiati Meghan e re Carlo, ci sarebbero due persone che a Buckingham Palace hanno discusso del colore della pelle di Archie, primogenito di Harry. Meghan li ha nominati in una missiva al re, che però avrebbe minimizzato. Per ragioni legali, spiega Scobie, queste due persone non possono essere nominate.

Dal libro “emerge anche che il primogenito di Carlo e Diana, William, sarebbe affamato di potere, non andrebbe troppo d’accordo con il padre, il quale è geloso della popolarità del figlio e della nuora. L’erede, senza scrupoli secondo l’autore, avrebbe anche passato alla stampa notizie poco favorevoli per dipingere Harry come mentalmente fragile e vulnerabile”.