Dalla lite alla partita di calcetto sono passati all’aggressione: tre minorenni presi a pugni

Tre ragazzini, minori di 17 anni, sono stati presi a pugni al culmine di un diverbio in un locale. Il motivo dell’aggressione sarebbe da ricondursi a una discussione avvenuta a luglio scorso durante una partita di calcetto, tra i partecipanti delle due squadre, alla quale, una delle tre vittime minorenni, vi aveva giocato.

Presi a pugni, l’accusa è di lesioni personali

Le tre vittime hanno riportato una prognosi rispettivamente di 7, 15 e 21 giorni. Per questi motivi con l’accusa di lesioni personali in concorso i carabinieri della Stazione di Luzzara hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un giovane di 19 anni residente nel mantovano.

L’intervento dei carabinieri in un locale notturno

L’origine dei fatti risale al luglio scorso, quando intorno all’1.30 di notte una pattuglia dei carabinieri è intervenuta in un locale notturno di Luzzara dove era stata segnalata un’aggressione ai danni di tre ragazzi minorenni. Una volta sul posto i militari hanno trovato i tre ragazzi. Uno dei tre minori aggrediti ha raccontato ai militari che – nella giornata – si era tenuto un torneo di calcetto a Luzzara. E in quell’occasione, tra i ragazzi partecipanti delle due squadre, sarebbe avvenuta una discussione verbale che sembrava essersi conclusa.

L’aggressione e l’arrivo di altre persone

Il minore la sera stessa era poi andato in compagnia degli altri amici minorenni in un locale di Suzzara per trascorrere una serata insieme. Quando, ad un certo punto, veniva avvicinato dal fratello di un ragazzo che aveva giocato la partita a calcetto nel pomeriggio, nella squadra avversaria. Il ragazzo, un 19enne, ha chiesto alla vittima, “se fosse stato al torneo e se c’erano state discussioni e litigi in campo”. Il minore, nel tentativo di rispondere, è stato raggiunto improvvisamente da un pugno al volto da parte dell’aggressore. Nel frattempo, gli altri due minori, mentre tentavano di soccorrere il loro amico ferito, erano stati raggiunti da altre persone, tuttora in corso di identificazione.

I minori presi a pugni contattano i genitori

Queste persone hanno prima inveito nei loro confronti e poi hanno sferrato cazzotti al volto. I minori presi a pugni, dopo l’aggressione sono riusciti ad allontanarsi, contattare i propri genitori e chiamare il 112. Formalizzata la relativa denuncia da parte delle tre vittime, i militari della stazione di Luzzara hanno subito avviato le indagini.