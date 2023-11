Cybersicurezza, la Meloni convoca il Comitato (Cic) per l’aumento degli attacchi: “Al lavoro su misure scudo”

Cybersicurezza, con i conflitti in corso e la delicata situazione geopolitica internazionale, gli attacchi aumentano e rendono necessarie misure stringenti. Per questo il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presieduto oggi il Comitato Interministeriale (Cic), sottolineando la necessità di «misure scudo». La riunione si è tenuta a Palazzo Chigi, e ha visto, tra gli altri, la partecipazione del sottosegretario Alfredo Mantovano: autorità delegata per la sicurezza della Repubblica Assm, e delle amministrazioni di governo centrale con competenze in ambito cyber.

Cybersicurezza, il premier Meloni convoca il Comitato Interministeriale

Nel corso della riunione dell’organismo, la cui composizione e i relativi compiti sono definiti dal decreto-legge istitutivo dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ACN – ricorda Palazzo Chigi in una nota – è stato valutato l’attuale stato di sicurezza cibernetica alla luce della delicata situazione geopolitica internazionale relativa ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente, a seguito dei quali «si è registrato un incremento degli attacchi informatici e dell’attivismo hacker indirizzato anche verso siti istituzionali».

Focus sulle misure di salvaguardia digitali necessarie

I lavori del Cic – cui hanno partecipato, su invito del presidente del Consiglio dei ministri, anche il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo. E il Direttore del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, Elisabetta Belloni – hanno «messo a fuoco e precisato le misure di salvaguardia digitali necessarie per assicurare la migliore protezione, nell’attuale contesto delle infrastrutture critiche ed essenziali dell’Italia».