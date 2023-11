Commissione Covid, fallito il tentativo di Avs e M5S di affossarla: il Senato respinge le pregiudiziali

Fallisce il tentativo di sinistra e grillini di fermare l’iter del disegno di legge per l‘istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul Covid 19. Con 91 voti contrari e 58 favorevoli il Senato ha respinto le questioni pregiudiziali di costituzionalità presentata da Alleanza Verdi e Sinistra. In Aula si è svolta la discussione sul ddl istitutivo di una Commissione bicamerale d’inchiesta sulla gestione della pandemia voluta dal governo, in particolare da FdI. Un’operazione verità alla quale era giunto il prima via libera l’aprile scorso, alla commissione Affari sociali della Camera. Un’iniziativa fortemente voluta per fare piena luce sulle ombre della gestione della pandemia nel biennio 2020-2022. Dall’assenza del piano pandemico ai verbali secretati, dalla carenza dei dispositivi alla gestione delle mascherine alle cure domiciliari negate. Fare piena luce sugli errori e le approssimazioni che portano la firma dell’allora premier Giuseppe Conte e del ministro Speranza.

Commissione d’inchiesta Covid, Renzi: “Perché Conte ha paura?”

Il leader di Iv Matteo Renzi era stato buon profeta: “Oggi il Movimento 5 Stelle proverà ad affossare la Commissione Covid con la pregiudiziale al Senato. Saremo in Aula e spiegheremo perché vogliamo la verità sui soldati russi in Italia; sui ventilatori cinesi malfunzionamenti, sulle maxi provvigioni delle mascherine. Ma i grillini non erano quelli che volevano sempre la verità e la trasparenza? E allora perché Giuseppe Conte ha così paura della Commissione?“. Questo il tweet di Renzi. Già l’aveva presa malissimo “l’avvocato del popolo” quando a Luglio la Camera aveva approvato la proposta di legge sulla commissione per dissipare le ombre della gestione pandemica. Al termine di una seduta incandescente il provvedimento ottenne il semaforo verde di Montecitorio per passare all’esame del Senato.

Covid, il Senato respinge le pregiudiziali presentate da Avs

Alleanza Verdi e Sinistra proprio a Palazzo Madama hanno presentato una pregiudiziale di costituzionalità all’Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta. Hanno parlato di “intento politico del provvedimento”e di “processo politico e mediatico sull’avversario politico. Per motivi puramente elettorali – delirano- la destra strumentalizza uno dei momenti più drammatici che il nostro Paese ha dovuto affrontare dal dopo guerra”. In aula Renzi ha replicato: “Non mi interessa rivangare il passato, i conti col passato li ho fatti quando ho lottato per un cambio di governo. I conti col futuro si fanno prendendo atto di quello che è successo. Che paura può farvi la verità su questi fatti?”, ha detto, votando con la maggioranza.