Ciaran si abbatte sulla Toscana, sette vittime. Un’onda anomala invade la piazzetta di Portofino (video)

Ciclone Ciaran, confermato un ulteriore decesso a Montemurlo, in Toscana. Le vittime della giornata di forte maltempo nella regione salgono a sette. L’ultima vittima è un uomo di 73 anni, il cui corpo è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi a Prato, in via di Cantagallo. Il governo ha deliberato lo stato di emergenza in merito all’alluvione e la premier Giorgia Meloni ha anche annunciato lo stanziamento di “cinque milioni di euro per le misure più urgenti”. Due uomini risultano ancora dispersi a Campi Bisenzio (Firenze) e Prato.

“Stiamo procedendo alla conta dei danni che sono ingenti soprattutto nelle zone di Prato, Pistoia, nella parte nord di Firenze, nel pisano, nell’empolese e nel Mugello“, lo dice il presidente di Confindustria Toscana, Maurizio Bigazzi. “Questi fenomeni, anche se eccezionali, ripropongo con drammaticità la fragilità del nostro territorio regionale”.

“Siamo in contatto con le istituzioni e la protezione civile che si sta adoperando alacremente per mitigare situazioni così straordinarie – conclude Bigazzi – Dobbiamo tenere presente che, al netto della conta dei danni, che per alcuni aziende comporteranno fermi di produzione, è indispensabile che la prevenzione e la difesa del territorio diventino parte integrante delle politiche industriali della nostra regione”.

Tra le città più colpite c’è Prato, quasi irraggiungibile per tutta la mattinata, dove “sono caduti 155 millimetri di pioggia in poche ore, un evento che da quel che sappiamo non accadeva da almeno due secoli”, ha detto il sindaco Matteo Biffoni, il quale ha anche precisato: “Sapevamo che sarebbe piovuto tanto, avevamo un allerta arancione e una gialla, non è per accusare, ma pensate che cosa può voler dire quello che è successo, di cui non c’è memoria neppure fra gli anziani”.

La Regione Toscana ha fatto sapere che sono 150 gli evacuati ospitati allo Spazio Reale di San Donnino nel comune di Campi Bisenzio (Firenze), circa 20 a Stabbia, nel comune di Cerreto Guidi (Firenze), circa 20 ospitati alla Villa Medicea La Magia di Quarrata (Pistoia).

#Alluvione in Toscana Cane tratto in salvo e portato sul mezzo anfibio pic.twitter.com/gwPBV3FqMe — Local Team (@localteamit) November 3, 2023

Si attenua il maltempo in Friuli, dove la fase più acuta è ormai passata. Lo comunica la stessa Regione. Nelle ultime 6 ore le piogge sono state assenti sulla Bassa pianura e sulla zona lagunare, cumulati deboli sulla pianura. Le piogge e alcuni rovesci hanno interessato la zona montana, in particolare le Prealpi Giulie e il Tarvisiano.

Si contano i danni anche in Sardegna dopo le forti folate di vento che questa notte hanno spazzato l’Isola, in alcuni casi (Capoterra e Tortolì) alimentando alcuni incendi che hanno lambito abitazioni e provocato danni ad aziende.

Paura per una mareggiata che ha colpito la Liguria. L’acqua ha invaso la piazzetta di Portofino mettendo in fuga i turisti. L’onda ha infatti superato tutti i precedenti livelli di altezza in questo angolo che normalmente è un paradiso per i villeggianti, soprattutto vip. L’acqua ha colpito in mattinata mentre il sole splendeva ma la riviera ligure era flagellata da una mareggiata rara, con onde fino a sei metri di altezza, che non ha comunque raggiunto i livelli di guardia e di distruzione della tempesta che colpì la Liguria nel 2018.