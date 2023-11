Caos nel parlamento albanese: sedie ammassate e fumogeni in aula contro la maggioranza di Rama (video)

Ancora alta tensione e caos nel parlamento albanese: per la seconda volta nel giro di neanche due settimane, il clima in Aula a Tirana si fa sempre più incandescente tra l’opposizione di centrodestra e quella che sostiene il premier Edi Rama. Oggi, in segno di protesta contro la maggioranza di centrosinistra, l’opposizione di centrodestra ha tentato di bloccare il regolare svolgimento della seduta. Un gruppo di deputati democratici, sostenitori dell’ex premier Sali Berisha, ha spostato e ammassato le sedie davanti al banco dei governanti. E poi ha acceso una serie di fumogeni che ha riempito la sala di una densa coltre di fumo.

#BREAKING #Albania Smoke bombs in the Parliament of Albania! Chaos erupted in Albanian parliament as the Members of the opposition continued to block the work of the parliament by overturning almost all the chairs in the hall and placing them in the middle of the hall. When the… pic.twitter.com/6masjojUk7 — The National Independent (@NationalIndNews) November 9, 2023

🇦🇱 | Opposition MPs in Albanian Parliament are protesting against the Parliament using smoke canister and blocking the floor with chairs during the session on Tuesday. 🎥 Isa Myzyraj pic.twitter.com/odkBWvIKxY — Balkan Insight (@BalkanInsight) November 9, 2023

I socialisti della maggioranza di Rama sono comunque riusciti a proseguire i lavori, procedendo con la votazione di una serie di atti e disegni di legge. E approvando una serie di provvedimenti con procedure accelerate che hanno evitato interventi e spiegazioni. Chiudendo quindi la seduta – ha riferito sul suo sito La7 – in «meno di venti minuti».

La maggioranza tira dritto e chiude la seduta in 20 minuti

Dunque, come già successo la scorsa settimana, i parlamentari che accusano il premier di «aver negato la costituzione di una serie di commissioni d’inchiesta» hanno scatenato il caos in aula. Ma a detta dei deputati della maggioranza – come riferisce sulla vicenda il sito di Open – «le proteste dei deputati di Berisha sarebbero solo un modo per sviare l’attenzione dai guai con la giustizia dell’ex premier albanese, indagato per corruzione con suo genero, che è stato arrestato circa tre settimane fa». A parere della maggioranza cioè, come riporta a sua volta anche La7, «l’aggressivo atteggiamento dell’opposizione non avrebbe niente a che fare con il mancato rispetto dei loro diritti, ma “con i problemi di Berisha con la giustizia”».