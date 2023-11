Cantante russo filo-ucraino viene “arruolato” da Putin e sviene sul palco (video): ora è “depresso”

Aveva ricevuto poche ore prima la chiamata dell’esercito russo per essere arruolato come soldato nella guerra in Ucraina ma il popolare cantante russo, Xolidayboy, al momento se l’è cavata con un ricovero in ospedale. È svenuto sul palco durante la sua esibizione ed è stato ricoverato nel nosocomio di Stavropol per un «disturbo del sistema nervoso autonomo».

Il malore si è verificato durante la sua esibizione alla Abrikos Arena dove il 23enne cantante Xolidayboy, nome d’arte di Ivan Minaev, s’è improvvisamente accasciato. Il suo entourage assicura che il cantante non ha assunto droghe né che ci siano motivazioni particolari per la fragilità della sua salute. Secondo il media indipendente Baza, che cita fonti sanitarie, Minaev avrebbe sviluppato un «comportamento depressivo», e i medici valutano la gravità della sua situazione «moderata». Baza riferisce ancora che in passato l’artista aveva rivendicato le sue origini ucraine, essendo nato a Sebastopoli in Crimea. Per questo motivo si sarebbe anche scontrato con persone vicine alla propaganda russa.

Il video del cantante russo Xolidayboy che sviene sul paco