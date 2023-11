Massiccio bombardamento russo con missili e droni su Odessa: ingenti danni al Museo di Belle Arti

Nuovo violento attacco russo sull’Ucraina: nella notte le forze armate di Mosca hanno bombardato in particolare Odessa, lanciando ben quattro tipi di missili (Onyx, Iskander-M, Kh-31P, Kh-59) e almeno 22 droni, 15 dei quali sono stati abbattuti: lo hanno reso noto le Forze di difesa del Sud, come riporta Ukrainska Pravda.

È stato distrutto anche un missile da crociera Kh-59, ha annunciato da parte sua l’Aeronautica militare di Kiev, come riporta Rbc-Ucraina. Secondo le Forze di difesa del Sud, probabilmente i russi hanno utilizzato proprio i missili Onyx e Iskander-M per colpire il centro di Odessa. Allo stesso tempo, le infrastrutture portuali della città sono state prese di mira con droni kamikaze Shahed-131/136. Come riportato in precedenza, l’attacco ha causato “danni significativi” al Museo delle Belle Arti di Odessa.

Domenica notte di missili e droni su Odessa

Gli attacchi di droni russi su Odessa, avvenuti domenica sera, hanno provocato il ferimento di almeno cinque persone, il rogo di camioni carichi di grano e il danneggiamento di una delle principali gallerie d’arte della città, il Museo nazionale d’arte di Odessa che oggi “compie 124 anni”, ha detto Oleh Kiper, governatore della regione di Odessa. “Alla vigilia del 6 novembre, i russi si sono “congratulati” con