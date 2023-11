Bersani attore in un film con la moglie di Fantozzi: sarà prete, cassiere, salumiere e rider in parrucca

Si dà al cinema, il simpatico Pierluigi Bersani, che annuncia la partecipazione a un cortometraggio in veste di attore al fianco di Milena Vukotic, la famosa moglie del ragionier Fantozzi in tanti film di Paolo Villaggio. Pierluigi Bersani sarà il protagonista, ricoprendo diversi ruoli, di un cortometraggio del 41°Torino Film Festival: “Coupon – Il film della felicità“. Nella pellicola diretta da Agostino Ferrente l’ex leader del Pd interpreterà sette ruoli in dieci minuti. Il salumiere in bustina e grembiule d’ordinanza, lo scaricatore di frutta, il cassiere coi baffetti neri, il prete, fino al rider anziano in parrucca.

Bersani attore per “autoironia” e per senso della realtà

“L’ho fatto perché penso che l’autoironia sia un meccanismo di salute mentale da consigliare anche i miei colleghi E poi mi è piaciuta l’idea di questo film che credo rappresenti in qualche modo la realtà e soprattutto che se c’è una possibilità di felicità e solo nella relazione con gli altri”, ha dichiarato all’Ansa.

Tutto si svolge in una Roma deserta d’agosto. Qui Andrea (Andrea Satta, cantante dei Tetes de Bois) ha una sola mission accumulare punti per il Coupon della Felicità e mentre canta ossessivamente la sua canzone (Coupon Il film della felicità) in questo corto-musicarello, si avventura con la bici per raggiungere un supermercato dove acquistare scatolette di tonno, di cui è allergico, ma che continua ad accumulare per ottenere i punti che gli faranno vincere il misterioso Coupon della Felicità. E nel suo pellegrinaggio incontra il Bersani nei vari ruoli, testimonial di un manifesto, un salumiere, un cassiere di un supermercato, un giocatore di bocce e un rider. Mai nel suo tuolo vero: ex leader di un partito che perdendo le elezioni provò a scalare Palazzo Chigi prima di arrendersi ai veti grillini…