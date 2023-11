Attivista palestinese lancia topi vivi sui clienti di un McDonald’s (video) come protesta per Gaza

Topi vivi lanciati in un McDonald’s per protestare contro la reazione di Israele a Gaza. E’ accaduto ieri in una città del Regno Unito, Birmingham, dove un attivista filo-palestinese aveva preparato, nel cofano della propria auto, uno scatolone con topi vivi che sono stati poi lancuati all’interno del ristorante come segno di protesta contro il “sostegno a Israele” da parte dell’azienda.

L’attivista ha dichiarato che il suo gesto era un modo di esprimere la sua opposizione alle politiche e alle azioni di Israele. Le autorità sono state allertate e l’attivista è stato successivamente arrestato per il suo comportamento.