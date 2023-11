Amnesty sotto accusa: gli attivisti strappano i volantini con le immagini dei bimbi rapiti da Hamas. Il video è virale

Amnesty International sotto accusa. Gli attivisti dell’organizzazione strappano i volantini con le immagini dei bambini catturati da Hamas. Un video li riprende mentre, a Napoli, compiono il “bel gesto”. E la polemica divampa.

La domanda all’attivista: “Perché avete strappato i volantini?”

L’uomo che ha ripreso tutto chiede a uno degli attivisti: «Ciao posso chiedere perché avete buttato i flyer delle persone israeliane? Non vi importa? Non siete Amnesty?». E ancora: «Voi avete il doppio standard. Io ti ho dato questo (il volantino di cui sopra, ndr) e tu lo hai strappato e buttato». Una degli attivisti, a sua volta in italiano, lo invita con una certa aria di sfida a chiamare la polizia. Le immagini sono state immediatamente rilanciate sui social da esponenti della comunità ebraica italiana che accusano Amnesty di antisemitismo.

La replica di Amnesty international

“Si tratta di accuse infondate” ha replicato ieri Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. “I nostri dialogatori – sottolinea Noury – hanno spiegato cortesemente che non possiamo esporre e tenere materiale relativo a violazioni dei diritti umani realizzato da altre organizzazioni. Pertanto, il volantino è stato rimosso. Che il tutto sia stato ripreso in video, con tanto di zoom su dati personali, la dice lunga sulle intenzioni di chi l’ha realizzato: un’operazione orchestrata per delegittimare l’operato di un’organizzazione per i diritti umani che, peraltro, dal 7 ottobre chiede il ritorno in libertà degli ostaggi civili israeliani nelle mani di Hamas”.