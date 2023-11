Nuovo scambio tra ostaggi e detenuti: liberata Abigail Edan, rimasta orfana a causa di Hamas

Oggi è il terzo giorno di una tregua di quattro giorni. Hamas ha annunciato l’intenzione di rilasciare tutti gli ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza, oltre 200, in cambio della scarcerazione di tutti i detenuti palestinesi dalle carceri israeliane. Anche il Qatar spera nell’estensione della tregua e sta lavorando con l’Egitto, con gli Stati Uniti e con le parti in conflitto per garantire l’arrivo di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.

Il giallo della bambina liberata senza madre

Israele ha accusato Hamas ha violato i termini dell’accordo rilasciando una bambina senza la madre. Si tratta della 13enne Hila Rotem-Shoshani. La bambina è stata accolta nelle scorse ore dallo zio. ”Hila sta tornando a casa senza sua madre Raya, che rimane prigioniera. Hamas ha gravemente violato l’accordo e ha separato madre e figlia”, si legge in una nota delle autorità israeliane rilanciata dal sito di notizie Walla.