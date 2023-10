In questo video c’è la “mazzata” della Meloni a Conte: ecco come rincorreva la Merkel al bar…

Era il 3 febbraio del 2019 quando Giuseppe Conte, all’Economic Forum di Davos, da premier di un traballante governo giallo-verde che preoccupava l’Europa sul serio, non come speravano accadesse con quello attuale, rincorse l’allora leader tedesca Angela Merkel fino al bar dove la assediò per rassicurarla. “Il problema è Salvini, ma stai tranquilla, è tutto sotto controllo…”,che lo seguiva perplesso. A quell’imbarazzante momento, per la politica estera e la dignità italiana, ha fatto riferimento ieri il premier Giorgia Meloni, alla Camera , durante la relazione sui contenuti del Consiglio europeo di oggi, nel corso del quale Co nte si era scatenato in accuse anche sul ruolo del nostro Paese sul contesto internazionale.