Conte fa una figuraccia a Bergamo, perde il controllo e litiga con un giornalista (video)

«Giuseppe Conte conferma che gli era stata chiesta la zona rossa per la Bergamasca. Ma ha preso tempo e ha deciso di non farla. Confonde, inoltre, il concetto di zona rossa (modello Codogno – Vo Euganeo) con quello di zona arancione. E ai giornalisti che glielo fanno notare risponde stizzito. L’arroganza pura». Lo si legge sulla pagina Facebook Lega-Salvini premier dove è stato anche pubblicato il video del breve incontro che Conte ha avuto a Bergamo con i giornalisti. Conte è arrivato ieri sera alle 23 in Prefettura a Bergamo: all’incontro è presente, oltre al prefetto Enrico Ricci, anche il sindaco Giorgio Gori e una rappresentanza di medici e dirigenti della sanità bergamasca.

Conte a Bergamo, ecco le sue parole

Ecco le parole di Conte. «Per quanto riguarda la zona rossa nei due comuni bergamaschi (Alzano e Nembro, ndr), nel momento in cui era stata proposta, è stata subito considerata. E abbiamo cercato di esaminare meglio le ragioni, sulla base però di un contagio che appariva già diffuso non solo nei due Comuni. Ma anche a Bergamo c’erano dei contagiati e un po’ in tutta la Lombardia». Conte ha poi aggiunto e ribadito: «Abbiamo subito chiesto un parere al Comitato tecnico scientifico. E la sera del 5 marzo è arrivata la relazione. Il 6 mi sono precipitato alla Protezione civile a discutere con loro qual era la situazione. E la sera del 7 marzo ho firmato il Dpcm che estendeva la zona rossa a tutta la Lombardia».

Zona rossa e zona arancione

Qualcuno gli fa notare che confonde la zona rossa con la zona arancione: «Ascolti – è la risposta stizzita – zona rossa nella misura in cui dal 7 non è stato possibile più spostarsi neppure all’interno del Comune. Guardi se lei un domani avrà la responsabilità del governo scriverà lei i decreti e assumerà tutte le decisioni». Un altro giornalista gli chiede: “Possiamo dire che in Lombardia è stato un disastro?” e Conte risponde: «Sicuramente la situazione in Lombardia è molto critica, faticosa, ed è stata molto sofferente. Lo è in tutto il Paese, non solo in Lombardia. Siamo tutti lombardi , non c’è da fare distinzioni. Quello che ora farò – dice entrando in Prefettura – è ringraziare i medici per il lavoro svolto in queste settimane».