Verso una mozione bipartisan sulla solidarietà ad Israele. Il sì delle opposizioni. Solo Bonelli si sfila

Si va verso una mozione bipartisan da votare domani in Parlamento sull’escalation in Medio Oriente dopo l’attacco di Hamas ad Israele. Il testo, a quanto riferiscono fonti parlamentari, è ancora in via di definizione. Al Senato, contatti tra il capogruppo di Fdi, Lucio Malan, e quello del Pd, Francesco Boccia, sull’iniziativa unitaria che riscuote la condivisione di tutte le opposizioni: dai 5 Stelle, ad Azione-Iv. Solo Alleanza Verdi-Sinistra si distingue, con una ‘specifica’: “Se c’è solo condanna dell’atto terroristico, la sottoscriviamo. Ma ancora non conosciamo il testo”, dice Angelo Bonelli, interpellato dall’Adnkronos. Intanto si apprende che martedì alle 13 si terranno comunicazioni del governo alla Camera sulla situazione e le prospettive in Medio Oriente a seguito degli attacchi di Hamas contro Israele.

Solidarietà ad Israele, verso una mozione bipartisan in Parlamento

Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, in tv dà per certa la mozione unitaria e spiega che si voterà a Camera e Senato: “Questo è il momento dei senza se e senza ma, di condanna delle atrocità, di solidarietà a Israele”. Un momento bipartisan vi sarà anche nella serata di martedì per la fiaccolata pro-Israele organizzata da Il Foglio al Colosseo. La premier Giorgia Meloni ha già dato il suo sostegno e ci saranno anche diversi esponenti dell’opposizione. A lla fiaccolata non dovrebbe partecipare Avs. Per il Pd ci saranno tra gli altri Alessandro Alfieri, Filippo Sensi, Lia Quartapelle, Walter Verini. Per Azione ci sarà anche Carlo Calenda e per Iv Maria Elena Boschi e il capogruppo al Senato, Enrico Borghi.

Mozione Bipartisan, i paletti di Bonelli

Da Bonelli erano giunti molti distinguo in giornata circa la contro-offensiva di Israele al barbaro attacco di Hamas. “Negare acqua, cibo ed elettricitá ai civili è un crimine e non può essere condiviso perché contro il diritto internazionale. I palestinesi di Gaza sono le vittime della follia di Hamas che non vuole la pace. Le donne, i bambini e gli uomini della Palestina al pari degli uomini, le donne e i bambini israeliani non paghino un prezzo che non meritano e che non hanno certamente voluto”. Cosí il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli. Precedentemente ad Agorà aveva detto che “il governo di Netanyahu è parte del problema. Il suo governo, composto anche da estremisti religiosi, ha consentito la sistematica e illegittima occupazione di terre da parte dei coloni, legittimando così una politica di annessione di terre palestinesi”. Ma questo non è il momento dei distinguo. Né di paletti nè di ambiguità.