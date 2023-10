Usa, bimbo di 6 anni ucciso perché musulmano. Biden: “Un crimine disgustoso. Rifiutiamo islamofobia e odio”

Negli Usa un uomo di 71 anni ha ucciso a coltellate un bambino di 6 anni e ferito gravemente la madre di 32 perché musulmani. Secondo quanto riferito, l’uomo si sarebbe presentato alla porta della donna, una palestinese-americana sua inquilina, urlando “voi musulmani dovete morire”. L’aggressione, legata a quanto sta avvenendo in Israele, è avvenuta a Plainfield, a circa 60 chilometri da Chicago, in Illinois. L’uomo è stato arrestato per omicidio e crimine d’odio. Sul caso è intervenuto anche il presidente Joe Biden, che si è detto “disgustato” da un “orribile atto d’odio”, un attacco “contrario ai nostri valori fondamentali, la libertà dalla paura per quello per cui preghiamo, in cui crediamo e quello che siamo”. “La famiglia del bambino palestinese era venuta in America per cercare rifugio, come americani dobbiamo essere uniti nel rifiutare l’islamofobia e tutte le forme di intolleranza ed odio”, ha detto ancora Biden.

Il bimbo di sei anni ucciso negli Usa perché musulmano

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, Joseph Czuba ha pugnalato il bambino 26 volte e la madre una decina. Dalle indagini è emerso che fino agli attacchi di Hamas a Israele l’uomo non aveva mai avuto problemi con la famiglia e, anzi, era stato sempre molto gentile con loro, tanto da comprare anche dei giocattoli al bimbo. Ma dopo gli attacchi di Hamas “qualcosa era cambiato” ed era diventato ostile verso i suoi affittuari palestinesi, fino all’aggressione con un coltello serramanico, urlando quelle frasi anti-islamiche. “Gli investigatori hanno determinato che entrambe le vittime di questo attacco brutale sono state prese di mira perché musulmani e a causa del conflitto in corso tra Israele e Hamas”, ha dichiarato l’ufficio dello sceriffo locale, chiarendo che Czuba non ha rilasciato alcuna dichiarazione agli investigatori.

Le associazioni: “Il nostro peggior incubo che si materializza”

L’aggressore era ancora sul posto, quando sono arrivati gli agenti: si trovava seduto a terra nei pressi del vialetto di casa, mentre le vittime erano dentro riverse nel sangue. Cair International, la più importante associazione musulmana per le libertà civili in America, ha fatto sapere che “siamo scioccati e turbati” e ha definito quanto accaduto “il nostro peggior incubo”, inserendo l’orribile omicidio del bimbo nel “preoccupante picco di appelli e email d’odio” che si è sviluppato a seguito dell’aggressione di Hamas a Israele.