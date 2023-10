Torna Letizia Moratti, in Forza Italia tappeti rossi per una ex “strappata” al duo Renzi-Calenda

Letizia Moratti torna a casa. Riprende cioè la tessera di Forza Italia e avrà subito un incarico di prestigio. Nel partito la accolgono a braccia aperte. Perché ogni colpo d’immagine inferto al centro di Renzi e Calenda rappresenta un vantaggio per il partito degli azzurri orfani di Silvio Berlusconi. E per l’ex vicepresidente della Lombardia già si parla di una candidatura alle elezioni europee. Anche se Moratti mette le mani avanti: ”Non penso a una candidatura per le europee”, assicura.

Il ritorno a casa di Letizia Moratti

Da tempo Antonio Tajani era impegnato in uno scouting nella ‘terra di mezzo’ del centro, alla ricerca di moderati delusi per provare a rilanciare Forza Italia dopo la scomparsa del suo leader, Silvio Berlusconi. Il primo risultato di questa ‘caccia’ è l’annuncio del ritorno di Letizia Moratti, che il numero uno azzurro è riuscito a strappare alla ‘concorrenza’.

Guiderà la Consulta della segreteria di Forza Italia

“Conosco da anni Letizia, la sua grande esperienza nella vita pubblica amministrativa e un radicamento profondo nella città di Milano, mi ha portato a proporle di guidare la Consulta del segretario nazionale di Forza Italia, della quale fanno parte, secondo lo statuto, personalità di alto livello con il compito di elaborare proposte sui principali argomenti”, ha esordito davanti alle tv il segretario nazionale di Fi, presentando l’ex ministra a meno da un anno dalla sua candidatura come presidente della Lombardia.

La tessera consegnata in diretta social

“Letizia entrerà nella nostra squadra da protagonista e sarà determinante per un progetto per l’Italia di domani”, ha assicurato Tajani, circondato dai suoi fedelissimi, da Paolo Barelli a Raffaele Nevi e Francesco Battistoni, cedendo la parola alla Moratti seduta al suo fianco. ”Accetto la proposta di Tajani, con spirito di responsabilità e di servizio per il partito e per il Paese’ , ”aderisco a Fi anzitutto per il legame con Berlusconi, sono felice di dare il mio contributo costruttivo”, le prime parole dell’ex presidente della Rai, che ha aderito a Forza Italia con tanto di tessera consegnata in diretta social e a favore di telecamere e spilletta tricolore appuntata sul bavero della giacca.

Moratti: “Sull’Europa non ci siamo ritrovati con Renzi e Calenda”

Moratti conferma di aver ”partecipato a diversi incontri sul rafforzamento del centro”, l’ultimo giovedì scorso all’hotel romano Bernini Bristol, con il leader di Iv, e spiega le ragioni della sua scelta di sfilarsi: ”Sul tema della collocazione europea non ci siamo ritrovati. Renzi e Calenda stanno con Renew Europe, io mi ritrovo nei valori del Ppe: a loro vanno la mia stima e i miei auguri per il loro percorso politico”. E ancora: ”Non rinnego nulla del percorso fatto in Regione. Ho posto alcune tematiche importanti per i cittadini lombardi”, ma “questa è una fase diversa…”. Forza Italia esulta per l’ultimo ‘acquisto’, convinta che così aumenteranno anche le chance di spuntarla con Adriano Galliani al seggio delle suppletive di Monza, quello rimasto vacante dopo la morte del Cav.