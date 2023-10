Terremoto, nuova violenta bordata a Napoli. E stasera timori per il Maradona pieno: c’è il Real Madrid

Terremoto, torna la paura a Napoli, dove la terra continua a tremare. Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei, annunciato ieri sera da una forte scossa di magnitudo 4.0 registrata intorno alle 22.08, con epicentro localizzato in zona Pisciarelli, al confine tra i comuni di Napoli e Pozzuoli, alla profondità di 2,6 km. I dati di riferimento li ha resi noti l’Istituzionale nazionale di geofisica e vulcanologia, la prova effettiva dell’entità della scossa l’ha dimostrata la quantità di gente che si è riversata in strada spaventata e disorientata. Con segnalazioni e reazioni di numerosi utenti anche sui social, arrivate da più zone del capoluogo partenopeo. Sia nella zona collinare del Vomero, sia sul lungomare, a Posillipo e nelle aree del centro a ridosso di Piazza del Plebiscito. Effettuate le prime verifiche, per fortuna, non si hanno, al momento, segnalazioni di danni significativi, a parte i diversi video postati in rete che mostrano qualche pezzo di cornicione caduto nella zona di Agnano.

Terremoto, scossa di magnitudo 4.0 ai Campi Flegrei avvertita anche a Napoli Il centralino dei vigili del fuoco di Napoli è stato letteralmente preso d’assalto dalle telefonate di centinaia di cittadini spaventati. Numerose le segnalazioni, in molti hanno chiamato solo perché scossi dalla paura. Un panico che non accenna a diminuire e che, anzi, una nuova scossa registrata intorno alle 4 di questa mattina – di magnitudo 2.2, dopo quella della tarda serata di ieri di magnitudo 4.0. – ha rinnovato e accentuato, avvertita distintamente dai residenti a Pozzuoli, nei quartieri napoletani di Bagnoli, Agnano, Fuorigrotta, e Pianura. Fino ad arrivare a Licola e Quarto, in provincia di Napoli. Grande spavento da Napoli a Pozzuoli: la gente si è riversata in strada Segno evidente che, come ha spiegato il direttore dell’Osservatorio Vesuviano, Mauro Di Vito, intervenuto ai microfoni di Canale 21 – e rilanciato dal sito del Tgcom24 – «l’attività sismica prosegue e proseguirà. Su questo nessun dubbio. Il sollevamento del suolo continuerà. La difese da adottare consistono nei comportamenti corretti da tenere. Bisogna gestire la paura e fare tutte le verifiche del caso agli edifici. I terremoti – ha quindi concluso – non sono prevedibili. Ma posso assicurare che si sta facendo di tutto per mitigare gli effetti del sisma». Un’incognita che, a poche ore dalla partita di Champions League tra Napoli e Real Madrid – in calendario per questa sera alle 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona – eleva al quadrato timori e preoccupazioni.