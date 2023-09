Terremoto ai Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 4.2 fa tremare Napoli: è la più forte da 39 anni

Quella appena trascorsa a Napoli è stata una notte di paura: da Fuorigrotta al Vomero, dalla Riviera di Chiaia a Capodimonte, quando manca una ventina di minuti alle 4.00 la terra ha tremato fragorosamente, e ha svegliato i tanti che, nel panico, si sono riversati in strada. Il terremoto è tornato a far sentire la sua eco dai Campi Flegrei, e a risvegliare ricordi mai sopiti con una scossa di magnitudo 4.2. Uno sciame sismico annunciato nella serata di martedì da altri due sommovimenti tellurici: uno alle 23.36 di magnitudo 2.0. E uno alle 22.49 di magnitudo 2.2. Ma è quella delle 3.35 che è stata la scossa più forte registrata nell’area negli ultimi 39 anni.

Napoli, forte scossa di terremoto nella notte

Dalle prime ore di ieri, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa, come detto, è stata avvertita dalla popolazione ma, fortunatamente, dalle prime verifiche al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o a cose.

La scossa di magnitudo 4.2 è la più forte da 39 anni

Anas ha attivato i protocolli e le procedure previste per le verifiche delle strutture stradali e autostradali in gestione. In particolare, i tecnici specializzati nelle ispezioni di ponti e viadotti hanno svolto specifici controlli sulle opere delle strade statali 7 Quater “Domitiana” e 686 “di Quarto”. Le attività si sono concluse nelle prime ore del mattino, e non hanno evidenziato anomalie o danni strutturali. La circolazione, pertanto, è regolare su entrambe le arterie.

Terremoto, molta paura ma per fortuna nessun danno strutturale

Molta paura, dunque, che i controlli scattati immediatamente hanno fugato. La scossa di terremoto di magnitudo 4.2 registrata nella notte nell’area dei Campi Flegrei è stata avvertita nettamente dalla popolazione. Ma dalle prime verifiche non sono stati segnalati danni, rassicura la Protezione civile in una nota. Aggiungendo: «In seguito all’evento la sala Situazione Italia del dipartimento della protezione civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile». L’area, come sempre, resta “monitorata speciale“.