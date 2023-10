Spagna, 13 morti (15 dispersi) nel rogo di tre discoteche. L’audio di una giovane: “Mamma, sto morendo” (video)

Si aggrava ancora il bilancio dell’incendio che ha colpito all’alba tre note discoteche a Murcia, città sudorientale della Spagna: le vittime sono 13, ma ci sarebbero altri 15 dispersi.

Il drammatico audio di una giovane alla madre: “Ti amo, stiamo per morire”

«Mamma, ti amo. Stiamo andando a morire». È il drammatico messaggio audio su Whatsapp di una ragazza che figura tra le vittime dell’incendio delle discoteche di Murcia, in Spagna. Il vocale è stato diffuso sui social dal padre. L’audio è stato inviato alle 6 di mattina.

Nella registrazione si sentono grida di paura e c’è chi chiede che si accendano le luci per potere uscire. Molti sopravvissuti, infatti, hanno raccontato che subito dopo lo scoppio dell’incendio è saltata la luce. Questa ragazza, di Caravaca de la Cruz, un centro della provincia, era andata in città con diversi amici. “Erano venuti qui perché da noi a Caravaca non ci sono discoteche; sono venuti all’alba. Era la seconda volta che veniva”, ha raccontato il padre.

Il rogo delle tre discoteche in Spagna: l’incendio da una festa di compleanno

Le squadre di soccorso continuano intanto la ricerca di altre possibili vittime del rogo, iniziato all’alba con le prime fiamme che da un locale si sono propagate agli altri, attigui. Il sindaco della città, José Ballesta, e il presidente regionale, Fernando López Miras, hanno decretato tre giorni di lutto ufficiale.

I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l’incendio verso le otto del mattino. Difficile cercare di localizzare le vittime, dato che alcune sale sono rimaste strutturalmente danneggiate, oltre ad essere piene di detriti incandescenti. L’interno dei locali più colpiti ha dovuto essere puntellato per poter proseguire il lavoro di identificazione e quello di estrazione dei corpi. Il sindaco ha spiegato che nove corpi sono già stati estratti e si sta lavorando per gli altri, in condizioni molto difficili. Al momento non si conoscono le cause dell’incendio, che ha colpito i locali notturni Teatre, Golden e La Fonda Milagros.

L’incendio sarebbe partito dalla discoteca La Fonda di Murcia durante la festa per il trentesimo compleanno di un ragazzo di nome Eric, alla presenza di circa una ventina di persone della sua famiglia, di origine nicaraguense, emigrata in Spagna circa quindici anni fa. Lo riferisce il giornale locale, la Opinion de Murcia, senza specificare quanti i loro sono tra i morti o i dispersi. Da lì si è propagato verso le discoteche limitrofe.