Seveso, 24enne marocchino ruba il giubbotto a un bengalese e poi lo riempie di cazzotti

Non era una lite tra stranieri ma una rapina violenta. Momenti di forte tensione a Seveso, dove, i carabinieri sono intervenuti in piazza Mazzini, nei pressi della stazione ferroviaria. Sul posto, i militari sono stati avvicinati da un 21enne, bengalese, il quale ha raccontato che poco prima, all’uscita del bar, era stato avvicinato da un marocchino. Lo straniero dapprima gli ha chiesto del denaro e, al rifiuto, l’ha inseguito sottraendogli il giubbotto. Poi è tornato nell’esercizio commerciale.

L’aggressione del marocchino al bengalese

La vittima ha quindi rincorso il ladro cercando di rientrare in possesso della giacca. Il giovane, però, trovatosi davanti a marocchino, è stato minacciato con una bottiglia in vetro. Poi l’aggressore l’ha colpito ripetutamente con pugni. Immediatamente dopo, l 21enne ha chiamato il 112 consentendo alla pattuglia dei carabinieri della Stazione di Seveso – intervenuta in pochi minuti – di rintracciare ancora nel bar l’autore. I militari l’hanno arrestato con l’accusa di rapina impropria. La refurtiva è stata quindi recuperata e restituita dai Carabinieri al legittimo proprietario.

Il 24enne finisce nella Casa circondariale di Monza

Il 24enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Monza è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Seregno, per poi essere accompagnato presso il Tribunale di Monza. Gli è stata disposta, la misura della custodia cautelare in carcere, con successiva traduzione presso la Casa Circondariale di Monza.