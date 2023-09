Roma, scippatore indiano rapina una vecchietta: inseguito e linciato dalla folla inferocita (video)

Ha scippato un’anziana 90enne trascinandola a terra in via Manfredonia, nella zona del Quarticciolo, a Roma, ed è stato pestato in strada da alcune persone che avevano assistito alla scena. E’ accaduto ieri in mattinata e il video della violenza è stato postato sui social dal portale Welcome to favelas, ma su molti media è stato censurato per la brutalità delle immagino. L’uomo, un indiano di 26 anni, ha ricevuto calci, pugni e alcuni colpi di casco da un gruppo di cinque persone mentre tentava invano di fuggire. Alcuni residenti che hanno assistito alla scena hanno chiamato il 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri.

Lo scippatore linciato è un indiano senza fissa dimora

I militari hanno arrestato il 26enne per rapina e lo hanno poi accompagnato all’ospedale di Tor Vergata, dove è stato sottoposto ad accertamenti clinici. Il giovane ha riportato la frattura del setto nasale. Questa mattina durante la direttissima, l’arresto è stato convalidato ed è stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Roma in attesa del processo. Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia Casilina, anche attraverso la visione del video postato sui social, per identificare gli autori della violenza.

IL VIDEO PUBBLICATO DA WELCOME TO FAVELAS (immagini forti)