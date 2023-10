Scene da film horror nel cimitero di Anzio: anziana trovata legata e imbavagliata in una cripta

Un’anziana è stata trovata vicino alla cripta di famiglia nel cimitero di Anzio, sul litorale romano con le mani legate e il nastro sulla bocca. L’anziana donna, di 70 anni, è stata portata in ospedale per accertamenti. Da una prima ipotesi potrebbe trattarsi di una rapina. La scoperta della donna legata e imbavagliata è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, all’interno del camposanto di via del Cimitero, sul litorale della provincia romana. La donna era in stato confusionale anche se non manifestava segni evidenti di colluttazioni o violenze subite. La donna, forse residente in zona, è stata notata e liberata da un impiegato del comune di Anzio, che ha poi chiamato la polizia e i soccorsi. L’anziana signora è stata affidata alle cure del personale del 118 e trasportata dall’ambulanza all’ospedale Riuniti di Anzio ancora sotto choc. Acquisite le immagini di videosorveglianza del cimitero al momento gli investigatori propendono per la possibile rapina, non escludendo nessuna ipotesi. Resta al momento un mistero. La donna potrebbe essere passata dal cimitero per lasciare lasciare qualche fiore ai parenti defunti ed essere stata presa alla sprovvista da uno o più ladri che l’avrebbero derubata e immobilizzata lasciandola con le mani legate.