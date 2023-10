“Questa non è Fauda. Questa è la vita reale”: il video dal fronte dell’attore della serie Idan Amedi

“Questa non è una scena di Fauda, questa è la vita reale“. Dopo Lior Raz, l’attore che interpreta Doron in Fauda, di cui è anche co-autore, un altro protagonista della serie Netflix incentrata sul conflitto israelo-palestinese affida ai social la sua testimonianza dal fronte. Si tratta di Idan Amedi, il 35enne attore e cantante che dà il volto all’agente Sagi.

L’attore della serie Netflix richiamato dall’esercito: “Questa non è Fauda, questa è la vita reale”

In un breve filmato in ebraico e sottotitolato in inglese, postato sui profili Instagram e X “FaudaOfficial”, ma non sul proprio, Idan Amedi compare in divisa del “servizio attivo” e un mitra in mano. “Come potete vedere – dice Amedi – oggi sono vestito in un modo leggermente diverso. Questa – spiega – non è una scena di Fauda, questa è la vita reale. Il nostro esercito ci ha richiamato sabato mattina, dopo che sono iniziati gli eventi nel Sud di Israele e voglio dirvi che, accanto ai terrificanti e feroci attacchi, nei quali sono stati uccisi i nostri amici e i nostri cari, il nostro morale rimane alto”.

Idan Amedi: “Non ci arrenderemo finché non avremo vinto”

“Noi capiamo perfettamente perché siamo qui: noi siamo qui per proteggere i nostri bambini, le nostre famiglie, le nostre case. E io voglio promettervi che non ci arrenderemo finché non avremo vinto. Voglio anche sinceramente ringraziare tutti i cittadini dei cari Paesi che ci stanno mandando pacchi di beni primari 24 ore su 24, milioni di prodotti che ci vengono mandati quotidianamente, così come le belle lettere che ci arrivano e i disegni dei bambini. Grazie, questo ci dà forza. Vi voglio bene e spero che presto vedremo giorni più tranquilli”.

Il ringraziamento di “Sagi” e “Nurit” a quanti stanno sostenendo Israele

Sugli stessi profili social è stato postato anche un messaggio di ringraziamento per la solidarietà internazionale di Rona-Lee Shim’on, l’attrice che interpreta Nurit. “Voglio ringraziare tutte le persone in giro per il mondo che stanno sostenendo Israele in questo momento. Grazie di essere coinvolti con la vostra voce, grazie di essere coinvolti con il vostro supporto, questa è la cosa migliore che potete fare per noi”.