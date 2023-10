Pnrr, Meloni annuncia: “Incassata la terza rata. L’Italia torna a credere nelle sue capacità” (video)

Il lavoro proficuo del governo in ambito nazionale ed internazinale paga. La Commissione europea ha versato oggi, lunedì 9 ottobre, la terza rata del Pnrr per un ammontare di 18,5 miliardi di euro: lo dichiara il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. “Il pagamento della terza rata fa seguito alla valutazione positiva della Commissione sul raggiungimento dei 54 obiettivi e traguardi previsti dal Piano: valutazione poi confermata dagli Stati membri Ue nel Comitato Economico e Finanziario e nel successivo Comitato Rrf”. Immediata la nota del premier che esprime grande soddisfazione per un traguardo che getta ottimismo per i il conseguimento delle rate successive del piano di ripresa e resilienza. “All’esito di un lavoro lungo e importante, la nostra Nazione incassa la terza rata del Pnrr: un passo importante per un’Italia che torna finalmente a credere nelle sue capacità“.

Pnrr, Meloni: La terza rata ci permette di intervenire in ambiti cruciali”

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni mette in rilievo quanto sia fondamentale questa tappa: “Sono risorse importanti che serviranno a intervenire in ambiti cruciali: come la giustizia, la sanità, l’istruzione, il mercato del lavoro, la ricerca“, sottolinea la premier nel videomessaggio diffuso sui suoi canali social. “E’ la dimostrazione di un lavoro proficuo che abbiamo portato avanti con la Commissione europea; che ci porta oggi a discutere per una valutazione positiva sulla quarta rata e sulla revisione complessiva del Piano, compreso il capitolo del RePowerEu. E’ la dimostrazione di come l’Italia e il governo attualmente in carica abbiano affrontato questa questione con estrema serietà”, ha rimarcato Meloni. Dunque, i gufi e le cassandre o chi rema contra sappia che c’è un esecutivo che lavor per il bene dell’Italia. “Auspichiamo per il futuro che anche quelli che ci credevano poco imparino a credere un po’ di più nella capacità che questa Nazione ha: soprattutto se si lavora tutti nella stessa direzione, di raggiungere i propri obiettivi“.

Subito al lavoro per la quarta rata e la revisione del Piano

E infatti il governo non si ferma: “Il lavoro sul Pnrr ora continua senza sosta per ottenere la valutazione positiva sulla richiesta di pagamento della quarta rata e sulla revisione del Piano; incluso il nuovo capitolo RePowerEu”, rimarca il minsitro Fitto. Soddisfazione massima da parte di Fratelli d’Italia: “Ancora una volta la sinistra che tifa contro l’Italia ha perso. Con il versamento della terza rata del Pnrr da parte della Commissione europea vengono infatti smentite le infauste previsioni di una sinistra. Che, come un uccello del malaugurio, non perde il vizio di remare contro gli interessi della nostra Nazione”. Così, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti. “Alla faccia dei gufi e di chi dice che va tutto male, l’impegno la coerenza e la capacità vincono ancora una volta nel rispetto degli impegni precedentemente presi con i cittadini. Le opposizioni vengono nuovamente messe a tacere insieme alle loro distruttive narrazioni, ancora una volta smentite”, rimarca il senatore Marco Scurria, segretario della commissione Politiche Europee. “Il governo Meloni ha aggiustato le storture inserite nel Pnrr da governi precedenti, in particolare il Governo Conte. Noi puntiamo ad una rinascita economica dell’Italia e stiamo lavorando per realizzarla”. Così in una nota il Presidente della Commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto.