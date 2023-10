Pnrr, Mattarella: “Ringrazio Fitto per il grande lavoro”. Entro il 31 dicembre gli obiettivi per la quinta rata

Ottimo lavoro del governo. Nei prossimi giorni «sarà incassata la terza rata del Pnrr e verificheremo lo stato di avanzamento per la quarta rata»; mentre «continuiamo a lavorare per raggiungere entro il 31 dicembre gli obiettivi della quinta rata». Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, il Sud, la Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. Segnalando che il coinvolgimento delle regioni nella fase di predisposizione del Piano di ripresa e resilienza «non è stato il massimo». E dunque risulta «necessario mettere in campo un lavoro di coinvolgimento sui diversi livelli istituzionali». Anche perché, per utilizzare al meglio i denari disponibili, bisogna «cercare di utilizzare queste risorse con una visione di insieme».

Pnrr, Mattarella ringrazia Fitto

Il ministro ha parlato al Festival delle Regioni a Torino alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha elogiato il lavoro di Fitto: “È stato saggio porre al centro della riflessione di questo incontro il Piano nazionale di ripresa e resilienza che ha puntualmente illustrato il ministro Fitto. Che vorrei ringraziare per il suo grande impegno inesausto su questo fronte così impegnativo”. Ancora una volta i gufi e le Cassandre della sinistra dovranno prendere un Maalox. Da FdI d’Italia incassano le parole del presidente della Repubblica con soddisfazione.

Pnrr, FdI: “La stima di Mattarella certifica l’ottimo lavoro del governo”

“Le parole del presidente Mattarella sull’impegno profuso dal ministro Fitto ci riempiono di orgoglio. E ci spronano a continuare su questa strada, intrapresa sin dal primo giorno di Governo. Un attestato di stima che proprio in una giornata ricca di importanti riscontri sul piano economico risulta ancora più importante e significativo. Con l’approvazione della quarta rata, da parte dell’Europa, del Pnrr l’Italia certifica di essere un ottimo attore internazionale: solido e affidabile, e di questo dobbiamo ringraziare anche il ministro Fitto”, scrive in una nota Ignazio Zullo, senatore di Fratelli d’Italia.

Pnrr, Fitto: “Sereni sulla quinta rata, sulla quarta verifiche in corso”

Ha spiegato Fitto davanti i governatori: “Nel momento nel quale noi definiremo la rimodulazione del piano complessivamente capiremo in via definitiva il numero degli obiettivi della quinta rata – ha poi spiegato Fitto nella tavola rotonda con le Regioni – e anche su questo penso che il lavoro che si sta facendo è molto positivo, c’è una proficua collaborazione con la Commissione Ue che è quella che abbiamo messo in campo fin dal primo momento”.“Io guardo con la consapevolezza della complessità dei passaggi ma anche con la serenità del lavoro positivo che si sta mettendo in campo e soprattutto del fatto che la proposta di rimodulazione non è stato un elemento che riguarda esclusivamente un obiettivo o una rata -ha detto ancora – abbiamo compiuto uno sforzo molto più rilevante che è quello che individuare numerosi obiettivi da proporre come modifica perché la scelta che abbiano messo in campo è stato quello di avere una visione complessiva del piano e queste proposte ci sono le modifiche e l’assestamento di tutte le rate, dalla quinta ma fino alla decima”, ha concluso.