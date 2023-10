Meloni: “Il lavoro è il nostro faro. Felice della fiducia che le imprese ripongono in noi”

Il premier Meloni accoglie con grande soddisfazione i dati Istat che segnalano un mercato del lavoro italiano in netta ripresa. L’istituto di statistica certifica il “buon governo” e la positiva politica economica di un esecutivo che ha intrapreso la strada giusta: +523mila occupati in un anno e un tasso di disoccupazione al minimo dal 2009. Una Meloni sorridente scrive su X: “Favorire le condizioni per chi crea lavoro è il faro della nostra azione di Governo. E sono felice della fiducia che le imprese stanno riponendo in noi. I nuovi dati sull’occupazione, diffusi dall’Istat, ci incoraggiano a fare ancora di più. Avanti così per far correre l’Italia“.

Meloni: “I dati Istat sull’occupazione ci incoraggiano a fare di più”

Nei due precedenti servizi avevamo sottolineato l’assordante silenzio delle opposizioni sui dati pervenuti che certamente “turbano” il quadretto catastrofista che tentano di veicolare. Al momento, ancora non si intravede uno straccio di commento su un settore determinante quale è il lavoro. E’ la notizia del giorno, ma a sinistra rimangono spiazzati. La realtà parla chiaro: l’incremento dell’occupazione nel mese di agosto è la conferma di un trend positivo che dura da tempo. Una conferma che le ricette del Governo Meloni su lavoro ed economia sono corrette: mai così bassa la disoccupazione da 14 anni. Significativo, poi, il dato anche sulla disoccupazione giovanile che torna a calare.

La sinistra fa il tifo “contro” ma l’economia reale consegna dati positivi

Fa notare il capogruppo al Senato, Lucio Malan, che “mentre la sinistra tifa contro l’Italia e parla di crollo dell’economia; i dati reali continuano ad arrivare positivi. Questa linea corretta del governo Meloni la proseguiremo nella legge di bilancio”. Sarà divertente constatare come faranno nei vari talk show di La7 ad allestire plotoni di esecuzione contro il governo in tema di economia e lavoro.