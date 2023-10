Piano Mattei, Meloni incassa il sì del Congo: “Basta approcci predatori: cooperazione alla pari” (video)

“Ringrazio il presidente del Congo per il lungo confronto, abbiamo parlato della nostra cooperazione e dello scenario internazionale, uno degli incontri più interessanti in quest’anno di governo”. Nella tarda serata di ieri, Giorgia Meloni, al termine della della sua visita in Congo, a Brazaville, ha incontrato la stampa con il presidente Denis Sassou, dopo l’incontro in Mozambico con il presidente Gilipe Nyusi. “La nostra è una collaborazione molto forte, siamo il secondo partner del Congo, noi siamo d’accordo su cosa sia la cooperazione, non ha nulla a che fare con un approccio predatorio”.

Il Piano Mattei per l’Africa del governo Meloni incassa il giudizio positivo del Congo

“Abbiamo parlato con il presidente della crisi internazionale e della lotta al terrorismo, un tema che tocca tutti noi trasversalmente e spero di poter avere l’occasione di confrontari di nuovo con il presidente della Repubblica, a Roma, quando ci sarà il vertice sull’Africa per presentare il nostro progetto di cooperazione con il continente africano “, ha detto Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa “Il tema dei cambiamenti climatici se affrontato per difendere l’ambiente con l’uomo dentro è una sfida fondamentale, leghiamo il nostro investimento, le risorse che abbiamo destinato al piano Mattei per l’Africa”.

“Vogliamo raccontare un modello di cooperazione da pari a pari, l’energia è un elemento fondamentale di questa cooperazione, mette insieme l’Europa che ha bisogno di quelle risorse e l’Africa che le produce”, ha concluso Giorgia Meloni.