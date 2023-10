Panico per uno zaino incustodito al Colosseo: arrivano gli artificieri, ma è un falso allarme bomba

Mattina di paura a Roma dove il ritrovamento di uno zaino incustodito al centro di piazza del Colosseo ha fatto scattare l’allarme per timore di una bomba. La polizia ha isolato l’area e sono intervenuti gli artificieri, che hanno infine constatato come all’interno dello zaino vi fossero solo delle bottiglie d’acqua. L’area è stata poi riaperta al pubblico, tra gli applausi dei presenti.

L’allarme bomba al Colosseo per uno zaino incustodito

L’ipotesi è che lo zaino possa essere stato dimenticato o abbandonato da un venditore abusivo, ma ciò che è accaduto dà la misura del clima e dell’innalzamento dell’allerta per il rischio terrorismo, specie in zone affollate e turistiche, connesso alla guerra in Medioriente. Nei giorni scorsi momenti di paura si erano registrati alla stazione Termini, dove il suono di una sirena aveva fatto ipotizzare un allarme bomba e suscitato la fuga di chi si trovava nello scalo. Si è poi scoperto che si trattava di un guasto, che aveva provocato per errore la diffusione di un messaggio di allerta pre-registrato. Grande preoccupazione, poi, aveva suscitato la notizia dell’evacuazione della scuola ebraica, che poi si è rivelata essere un’esercitazione programmata.

Il clima di tensione per il rischio terrorismo

Un allarme più concreto, invece, è stato suscitato dal furto, sempre qualche giorno fa, di tre autocompattatori da un deposito di Anzio. Una sottrazione giudicata anomala dagli investigatori che, secondo quanto emerso, oltre a far scattare posti di blocco e la diramazione di avviso a tutte le forze di polizia, ha comportato anche una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza.