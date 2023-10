Ospedale di Gaza, Savini ipotizza le colpe di Hamas: “assalto” e pioggia di insulti ai suoi siti social

Vietato ipotizzare, anche solo al condizionale, le responsabilità di Hamas nella strage dell’ospedale di Gaza: sui social si rischia il linciaggio. Lo ha scoperto oggi Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e segretario della Lega, che è stato letteralmente “assalito” su “X”, l’ex piattaforma Twitter, per un post in cui esprimeva le proprie perplessità sulla matrice israeliana. “La strage dell’ospedale di Gaza lascia sgomenti. Un pensiero e una preghiera per le vittime e i feriti. Qualcuno ha commentato in modo affrettato, ma stanno emergendo dati, in forma di video, intercettazioni e analisi di geolocalizzazione, che evidenziano il ruolo di Hamas”, aveva scritto stamane il vicepremier. Aggiungendo, poi. “È doveroso accertare le responsabilità. Storicamente i terroristi islamici non si sono mai fatti scrupoli, e purtroppo a pagare il prezzo di questo orrore sono anche civili innocenti”. Quanto basta per scatenare, sui social, una guerra, per fortuna virtuale.

Salvini punta il dito contro Hamas

Nel giro di pochi minuti a Salvini – che parla di “dati, in forma di video, intercettazioni e analisi di geolocalizzazione, che evidenziano il ruolo di Hamas”, aggiungendo poi che “storicamente i terroristi islamici non si sono mai fatti scrupoli”- replicano a decine. Tra haters seriali, presunti bot, profili fake e qualcuno che ci mette la faccia, Salvini finisce nel tritacarne tra accuse di mancata prudenza, di supponenza e faziosità.

Tale Dongu scrive: “Storicamente sei un ladro bugiardo, quindi qualsiasi cosa scrivi o dici per me è una bugia. Quando ci saranno dati “certi” ed indipendenti allora potrai commentare, ma ormai non sei più credibile comunque, faresti meglio a ritirarti”. Tale Rencartx rincara la dose: “Ma VERGOGNATI. Anzi, VERGOGNATEVI. Quello che sta facendo Israele è immondo, siete solo in grado di dire le vostre bestialità seduti…”. Tale SherifAshrafA non risparmia le sue accuse: “Tu devi solo tacere razzista … sei politicamente morto, supporti l’israele nazista terrorista e ora spudoratamente copri i crimini di guerra di israele”. E tale jancarlosiani spiega le parole del vicepremier, accusandolo di essere troppo sbilanciato a favore di Gerusalemme: “la paura di Israele fa novanta con i nostri pseudo politici, mamma mia quanto mi fate vergognare di essere italiano”. Tale FFmari80 promette di non votarlo più mentre PenelopeVr46 scrive: “smettila di fare altre figure, è una situazione in cui la prudenza è fondamentale, oltretutto esponete tutti noi a ritorsioni”, lo stesso utente invita a seguire l’esempio di Mosca: “Guarda cosa fa la Russia, che si attiva verso l’Onu e a livello internazionale, non a gridare su twitter”. Infine Fulvia gli ricorda la posizione americana (Biden non lo sa, dice che investigherà. E tu l’hai già capito? Genio…).

Tutti hanno capito, sui social, come al solito, tutti sono giudici, anche di cose mai dette e pensate, un classico dell’era Internet.