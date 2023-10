Libano, manifestazioni filopalestinesi sotto l’ambasciata Usa. E l’Egitto ostacola l’evacuazione

Cresce la tensione al confine tra Israele e il Libano mentre i residenti nel nord di Israele hanno già iniziato a evacuare, spinti da una massiccia mobilitazione militare da parte di Tel Aviv. Il ministero della Difesa israeliano ha ordinato a 28 comunità entro 2 km dal confine con il Libano – la cosiddetta linea blu controllata dalle Nazioni Unite – di evacuare dall’area.

Libano, manifestazioni filopalestinesi sotto l’ambasciata Usa

L’area è in ebollizione. La sede diplomatica Usa a Beirut è finita nel mirino dei filo-palestinesi. Una massiccia manifestazione di protesta con centinaia di persone è stata dispersa dalle forze di sicurezza intervenute con i gas lacrimogeni. Diverse le bandiere palestinesi e iraniane che sventolano tra i manifestanti anti-israeliani, come si vede dalle immagini diffuse dall’emittente Mayadeen News, vicina ad Hezbollah.

La Casa Bianca ai cittadini Usa: non recatevi in Libano

L’ambasciata di Washington a Beirut ha innalzato al livello 4 l’allerta per i viaggi nel Paese dei Cedri, chiedendo ai cittadini americani di ”non recarsi in Libano”. In una nota condivisa in un tweet si invitano inoltre ”i cittadini statunitensi in Libano di organizzarsi in modo adeguato per lasciare il Paese”, ricordando che i voli ”commerciali sono attualmente disponibili”.

L’Egitto minaccia di bloccare l’evacuazione

Si infiamma anche l’Egitto. Il ministero degli affari Esteri israeliano ha deciso di evacuare il personale delle sue ambasciate in Egitto e Marocco a causa delle manifestazioni sulla situazione a Gaza. L’Egitto ora minaccia di “non consentire l’evacuazione degli stranieri dalla Striscia di Gaza in risposta al rifiuto del premier Netanyahu dell’apertura del valico di Rafah verso Gaza”. Lo riporta il canale all-news dell’emittente Alqahera news tv. Che cita fonti governative secondo le quali Netanyahu ha informato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che “non permetterà all’Egitto di aprire il valico di Rafah” per portare aiuti umanitari ai cittadini di Gaza. Le fonti hanno inoltre avvertito che a “ogni escalation” da Tel Aviv “corrisponderà un’escalation” dal governo egiziano.