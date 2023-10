Minoli sul caso Giambruno: “Meloni è sempre se stessa, coerente e sincera. Una femminista oltre la destra” (video)

Si meraviglia della meraviglia degli altri, Giovanni Minoli, giornalista di fama e conduttore storico di “Mixer” sulla Rai. Chiamato a esprimere un parere da David Parenzo, su La 7, Minoli ha espresso un sostegno sincero al premier sulla bufera scatenata dai fuori onda di Andrea Giambruno e dalla successiva decisione di Giorgia Meloni di interrompere la relazione: “Di cosa ci stupiamo? Lei è una donna coerente con se stessa ed è sempre stata così. Noi non saremmo mai stati capaci di fare una cosa del genere. Lei è vera, diretta e sincera. in politica non siamo abituati a questa tipologia umana. Per quanto riguarda Giambruno, lo stanno descrivendo come fosse un assassino, mi sembra tutto esagerato, se qualcuna ha subito qualcosa venga fuori, lo dica…”. Minoli poi sottolinea un altro aspetto: “La Meloni è una vera femminista, ma oltre la destra, è innanzi tutto una donna moderna che fa e dice quello che pensa, di cosa vi meravigliate?”.

Il parere di Minoli sul caso di Giambruno e Meloni