Mentana incolpa Hamas per il razzo sull’ospedale e scatena gli haters: “Vergogna”

La posizione è categorica: chi aveva sentenziato sulle colpe di Israele rifletta sulle prove a sua discolpa e sulle colpe di Hamas. Enrico Mentana incendia i social con un post nel quale afferma di credere nelle ricostruzioni più recenti sull’origine del disastro nell’ospedale di Gaza, da non attribuire a un missile israeliano ma a un razzo sparato, forse per errore nella direzione sbagliata, da Hamas.

Mentana e il post in cui accusa Hamas e chi crede nella sua buona fede

“Sarebbe opportuno che tutti coloro che appena si è avuta notizia dell’esplosione all’ospedale di Gaza hanno accusato Israele, adombrando una sorta di ‘pari e patta’ con l’azione terrorista di Hamas del 7 ottobre, facessero una riflessione. Come ormai molti elementi fanno ritenere certo, a colpire la zona dell’ospedale è stato un razzo della Jihad islamica, finito dove non doveva, stiamo parlando di uno dei più di 5mila razzi lanciati da rampe di Gaza per colpire Israele in 12 giorni”, scrive Mentana. “La politica israeliana nei territori occupati e nella Striscia è stata sciagurata, e non bisogna mai dimenticarlo. Ma farsi dettare agenda e parole d’ordine dalla propaganda terrorista, avallarne le falsificazioni senza attendere almeno una verifica, e poi continuare a condividerne lo sforzo di aizzare le popolazioni del mondo islamico contro i ‘nemici’ (peraltro: Italia compresa) è intellettualmente misero, quale che sia la posizione di ciascuno di noi sulla questione mediorientale”, chiude il direttore del Tg de La 7.

La replica di filo-palestinesi ed haters

“Mi chiedo come mai i razzi di Hamas quando colpiscono Gerusalemme non fanno manco un morto e quando colpiscono il loro popolo fanno 500 morti, gli avranno prestato un missile israeliano…”, ironizza un utente, su Instagram. Ma i toni, per la stragrande maggioranza, sono accesi e costringono il giornalista a replicare con durezza. “Ma di cosa stiamo parlando? Non c’è alcuna prova a sostegno della tesi che voi sostenete. Esiste solo una serie di prove, anche sonore, che portano verso un’assoluta responsabilità del governo israeliano. Trovo assurdo questo sfiancante e disarmante sostegno all’insostenibile. La vicenda Israelo-palestinese è inquietante anche e soprattutto per questo, una comunicazione imbarazzante dei media internazionali. Siete vergognosi”, accusa un altro, dando dei voi a Mentana o accomunandolo a tutta la categoria dei giornalisti.